Анастасия Нифонтова: «Дакар» – это болезнь, уже планирую следующий год

Авто/Мото 29 января 2019 19:32 Источник: «RT на русском»

Российская гонщица Анастасия Нифонтова заявила, что планирует в следующем году вновь выступить в ралли-марафоне «Дакар».

– Нынешний «Дакар» стал для вас вторым. Он получился сложнее или проще дебютного?

– Морально было тяжелее. Помню, как после финиша в Буэнос-Айресе ползла до отеля буквально на четвереньках. Физическое истощение ощущалось настолько сильно, что на следующий день лежала и не могла пошевелиться. В этом году было проще, но морально каждый день преодолевала себя. Наверное, это связано именно с тем, что я за все отвечала сама плюс не хотела подвести команду.

– Вы сказали, что ваш первый «Дакар» был очень сложным. Почему же приняли решение вновь выйти на старт?

– Наверное, это болезнь. Между собой мы называем эту зависимость синдромом Дакара. Следующую гонку начинаешь планировать уже спустя пару дней после финиша, хотя, когда финишируешь, кажется, никогда не вернешься сюда.

– То есть вы уже сейчас готовы вернуться на «Дакар»?

– Да, уже планирую следующий год. Хотя еще в Перу муж с надеждой спросил меня: «Может, хочешь немного отдохнуть от мотоцикла?» Конечно же, я ответила: «Нет!» Мы все больны этими гонками, и это неизлечимо. Даже нынешний период восстановления – вклад в этап подготовки к следующим стартам, – приводит слова Нифонтовой RT.

Напомним, Нифонтова стала первой женщиной, которая прошла ралли-рейд в зачете Original by Motul, в которой участники выступают без техподдержки.