Владимир Путин – о дисквалификации Каргинова: Не думаю, что это справедливое решение - Советский спорт
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Авто/Мото12 февраля 2019 21:17Источник: ТАССАвтор: Гичунцев Артур

Владимир Путин – о дисквалификации Каргинова: Не думаю, что это справедливое решение

Во время прохождения одного из участков гонки Каргинову пришлось объезжать группу болельщиков. В этот момент один из них споткнулся в песке, попал ногой под заднее колесо «КамАЗа» и получил перелом бедренной кости.

Президент России Владимир Путин высказался о решении организаторов ралли-марафона «Дакар», которые отстранили экипаж Андрея Каргинова за наезд на зрителя.

«В какой-то момент пришлось поволноваться, когда один из экипажей был снят. Не думаю, что это было справедливое решение.

Скорее всего, связано с тем, чтобы одного из лидеров просто снять с пробега. Но у ваших конкурентов будет еще шанс отыграться – «Шелковый путь» впереди, поэтому надо всегда быть в форме», – цитирует главу государства ТАСС.

Напомним, после инцидента со зрителем из ЮАР организаторы дисквалифицировали экипаж Каргинова. Однако три других экипажа «КамАЗа» продолжили борьбу и в итоге заняли первое и второе места в классе грузовиков. Четвертый российский автомобиль не добрался до финиша из-за поломки.

#Дакар#КАМАЗ-мастер#путин владимир владимирович#каргинов андрей
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