Алонсо не прошел квалификацию в «500 миль Индианаполиса» - Советский спорт
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20 мая 2019 12:03Авто/МотоЛипкин Антон

Алонсо не прошел квалификацию в «500 миль Индианаполиса»

Испанец занял 34-е место, тогда как на старт допускаются 33 гонщика.

Двукратный чемпион мира в Формуле-1 Фернандо Алонсо не смог квалифицироваться на гонку «500 миль Индианаполиса».

В квалификации 37-летний испанец занял 34-е место, тогда как на старт допускаются 33 пилота.

«Лично я сделал все от меня зависящее, – приводит Motorsport.com слова Алонсо. – Я ехал на машине, у которой несло заднюю ось – и не бросал газ. Ехал на машине, у которой скользила морда – и не бросал газ. Даже когда в заднем колесе стало падать давление, я сбросил, только когда рисковал не вписаться в поворот».

Напомним, в первой квалификации Алонсо, выступавший на автомобиле Dallara-Chevrolet команды McLaren Racing, не смог войти в топ-30, и был вынужден участвовать во второй квалификации, в которой за три оставшихся места на старте боролись шесть гонщиков.

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