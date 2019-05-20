«Макларен» не будет покупать для Алонсо место на старте «500 миль Индианаполиса» - Советский спорт
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20 мая 2019 13:06Авто/МотоЛипкин Антон

«Макларен» не будет покупать для Алонсо место на старте «500 миль Индианаполиса»

Испанец не прошел в число 33 лучших пилотов в квалификации.

Двукратный чемпион мира в Формуле-1 Фернандо Алонсо не выйдет на старт гонки «500 миль Индианаполиса», сообщает Motorsport.com.

После того как 37-летний испанец не прошел квалификацию, команда McLaren Racing могла выкупить для Алонсо место на стартовой решетке, однако не стала этого делать.

«Мы вернемся, чтобы сражаться, – сказал глава «Макларен» Зак Браун. – Мы не хотим покупать место. Мы хотим его завоевать. Купить может каждый. А нам нужно, чтобы участие в гонке было заслуженным».

Напомним, в первой квалификации Алонсо не прошел в топ-30 и вынужден был бороться за место на старте. Во второй квалификации он занял четвертое место из шести пилотов, тогда как место на стартовой решетке получили первые трое.

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