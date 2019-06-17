Хосе-Мария Лопес: Я плакал на всем пути возвращения в боксы Экипаж «Тойты» упустил лидерство из-за дополнительного пит-стопа.

Гонщик экипажа «Тойоты», ставшего вторым в гонке «24 часа Ле-Мана», Хосе-Мария Лопес рассказал о том, что чувствовал, когда из-за дополнительного пит-стопа его команда упустила лидерство.

«Не могу это как-то описать, – приводит Motorsport.com слова 36-летнего аргентинца. – Я плакал на всем пути возвращения в боксы – было очень больно, но что случилось, то случилось».

Отметим, что из-за сбоя работы датчиков Лопесу заменили переднее правое колесо вместо заднего правого, которое было проколото. В итоге ему пришлось возвращаться в боксы, чем воспользовался другой экипаж «Тойоты» в составе Себастьяна Буэми, Кадзуки Накадзимы и Фернандо Алонсо, в итоге одержавший победу.