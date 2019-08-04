Сын Шумахера впервые в карьере выиграл этап «Формулы-2» В общем зачете Мик Шумахер занимает 11-е место.

Немецкий пилот Мик Шумахер победил во второй гонке Гран-при Венгрии в «Формуле-2». Это первый успех 20-летнего гонщика в этом классе.

Немец стартовал с поула и прошел дистанцию за 43 минуты 59,841 секунды. Россиянин Никита Мазепин показал 15-й результат.

В общем зачете Мик Шумахер занимает 11-е место.

Напомним, что спортсмен – сын семикратного чемпиона мира в «Формуле-1» Микаэля Шумахера.