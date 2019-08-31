Юбер скончался после аварии на бельгийском этапе «Формулы-2» Французский пилот Антуан Юбер из команды BWT Arden скончался после аварии во время гонки на этапе «Формулы-2» в Бельгии

«FIA с сожалением сообщает, что в результате инцидента гонщик Антуан Юбер скончался от полученных травм», - говорится в официальном сообщении пресс-службы Международной автомобильной федерации (ФИА).

Добавим, что 22 сентября Юберу должно было исполниться 23 года.

Также организация сообщила, что еще один пилот, пострадавший в аварии, Хуан-Мануэль Корреа находится в стабильном состоянии, но продолжает оставаться в больнице. Более подробная информация о его состоянии будет предоставлена, когда она станет доступной.

Напомним, что заезд «Формулы-2» на автодроме «Спа-Франкоршам» в Бельгии был прерван по ходу второго круга из-за аварии с участием трех болидов, за рулем которых находились пилоты Антуан Юбер, американец Хуан Мануэль Корреа и японец Марино Сато.

Позже организаторы этапа в Бельгии объявили, что гонка не будет возобновлена.