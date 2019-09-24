Маркелов выступит в Формуле-2 в Сочи и Абу-Даби Российский пилот заменит погибшего Антуана Юбера в команде «Арден».

Российский пилот Артем Маркелов проведет оставшиеся четыре гонки в Формуле-2 за команду «Арден», сообщает официальный сайт серии.

25-летний Маркелов заменит в команде погибшего на Гран-при Бельгии француза Антуана Юбера и станет партнером Татьяны Кальдерон из Колумбии. Ранее было объявлено, что за команду «Хароуз» будет выступать еще один гонщик из России – Матевос Исаакян. Таким образом, концовку сезона в Формуле-2 проведут три российских пилота.

Маркелов выступал в Формуле-2 с 2014 по 2018 годы. Его лучшим результатом стало второе место в общем зачете в сезоне-2017. В нынешнем году на счету Маркелова пять гонок в Суперформуле и две гонки в Монако в Формуле-2 за команду «Моторспорт».

Добавим, что гонки Формулы-2 в Сочи пройдут 28 и 29 сентября, а в Абу-Даби – 30 ноября и 1 декабря.