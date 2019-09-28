Шварцман стал чемпионом Формулы-3 Российский пилот занял второе место в первой гонке Гран-при России

Российский пилот Роберт Шварцман, выступающий в Формуле-3 за команду «Према Рейсинг», досрочно стал чемпионом серии.

В первой гонке заключительного этапа 20-летний Шварцман занял второе место, пропустив вперед только своего партнера Маркуса Армстронга. При этом его единственный конкурент в борьбе за победу в чемпионате Джехан Дарувала, также выступающий за «Прему Рейсинг», финишировал пятым.

Таким образом, Шварцман набрал 202 очка и стал недосягаемым для преследователей в общем зачете.

В нынешнем сезоне на его счету три победы, четыре вторых места и два – третьих.

Отметим, что Шварцман является воспитанником академии «Феррари». В прошлом сезоне он занял третье место в европейской Формуле-3.

В воскресенье в Сочи пройдет заключительная гонка чемпионата.