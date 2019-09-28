Роберт Шварцман: Хотел выиграть чемпионат на родине Российский пилот стал победителем чемпионата Формулы-3.

Загрузка...

Пилот «Премы Рейсинг» Роберт Шварцман прокомментировал свою победу в чемпионате Формулы-3.

В субботу 20-летний российский пилот занял второе место в первой гонке Гран-при России, что позволило ему стать недосягаемым для преследователей в общем зачете.

«Я хотел выиграть чемпионат на родине, это оказывало дополнительное давление на меня, – приводит ТАСС слова Шварцмана. – Но это не было чем-то сложным для меня. Когда началась гонка, я уже был спокоен и даже расслаблен».

В нынешнем сезоне на счету Шварцман три победы, четыре вторых места и два – третьих.

Отметим, что Шварцман является воспитанником академии «Феррари». В прошлом сезоне он занял третье место в европейской Формуле-3.

В воскресенье в Сочи пройдет заключительная гонка чемпионата.