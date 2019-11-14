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14 ноября 2019 17:45Авто/Мото

Hyundai выиграла чемпионат мира по ралли

Команда Hyundai Motorsport впервые выиграла Чемпионат мира по ралли (WRC), завершив сезон 2019 года на верхней строчке зачета производителей с отрывом в 18 очков от ближайших преследователей.

Эта победа оказалась немного «скомканной» из-за отмены последнего этапа сезона - в Австралии. Причиной тому стали опустошительные лесные пожары в Новом Южном Уэльсе.

Тем не менее, в 2019 году Hyundai одержала четыре победы - во Франции, Аргентине, Италии и Испании. Три из них – на счету дуэта Тьерри Невилля и Николя Жильсуля (оба – Бельгия), которые заняли второе место в зачете пилотов. Всего экипажи команды 13 раз поднималась на подиум.

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