Представлен маршрут «Дакара»-2020 Общая протяженность гонки составит 7900 километров.

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Сегодня в Париже состоялась презентация маршрута ралли-марафона «Дакар», который пройдет в Саудовской Аравии с 5 по 17 января 2020 года.

Общая протяженность маршрута составит 7900 км с 12 спецучастками. Первое серьёзное испытание дюнами будет ждать участников между городами Хаил и Эр-Рияд.

На нескольких этапах цветные дорожные книги будут выдаваться экипажам лишь за несколько минут до старта гонки. Это будет сделано для того, чтобы помочь менее опытным участникам иметь равные шансы с фаворитами.

Участие в соревнованиях примут 557 спортсменов, приславших официальные заявки. Наибольшее представительство будет у французской сборной (258). Второе и третье место занимают Испания и Нидерланды – от их стран отправятся 77 и 58 спортсменов соответственно.