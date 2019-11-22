Маркелов будет выступать за команду HWA Team, начиная со следующего сезона Формулы-2 Россиянин с нетерпением ждет нового сезона.

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Российский пилот Артем Маркелов в следующем сезоне будет выступать за команду HWA Racelab, которая дебютирует в Формуле-2. Об этом сообщает официальный сайт гоночной серии.

Генеральный директор команды Ульрих Фриц отметил, что россиянин обладает необходимым опытом для того, чтобы помочь им показать хороший результат в дебютном для себя сезоне в качестве независимой команды в Формуле-2.

Сам 25-летний гонщик с нетерпением ожидает выступлений за HWA Racelab в следующем сезоне. Он уверен в том, команда «быстро наберет скорость».

Отметим, что с 2014 года Маркелов провел в Формуле-2 114 гонок, одержал 9 побед и 17 раз поднимался на подиум.