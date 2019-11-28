Шварцман станет напарником Шумахера в «Формуле-2» В прошлом сезоне российский гонщик стал чемпионом «Формулы-3».

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Российский пилот Роберт Шварцман в следующем сезоне будет выступать в «Формуле-2» за команду PREMA Racing, об этом сообщает пресс-служба программы развития российского автоспорта SMP Racing.

«Я счастлив перейти в Формулу 2, последнюю ступень перед Формулой 1, - сказал Шварцман. – Также я рад продолжить выступать за PREMA Racing. Мы хорошо друг друга знаем и между нами отличное взаимопонимание. Наша цель – выиграть чемпионат, как мы сделали в этом году. Я приложу все усилия, чтобы как можно быстрее научиться работать с шинами, чтобы с самого начала мы были впереди».

Напарником Шварцмана по команде станет Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона мира «Формулы-1» Михаэля Шумахера.

В текущем сезоне «Формулы-2» Шумахер-младший идет на 11-м месте, имея в активе одну победу.