Андрей Каргинов: Мы привыкли справляться с трудностями на «Дакаре» Ралли-марафон стартует 5 января.

Пилот российской команды «Камаз-мастер» Андрей Каргинов поделился ожиданиями от «Дакара» - 2020.

«Регион очень разнообразный, интересный, с удовольствием едем. Что касается трасс, то это полное разнообразие. Где-то нужно будет принимать нестандартные решения, будут и скоростные участки. Есть какая-то осторожность, что может что-то пойти не так, но мы привыкли справляться с этими ситуациями», - приводит слова Каргинова ТАСС.

Впервые в истории «Дакар» пройдет по территории Саудовской Аравии. Общая протяженность ралли-рейда составит 7900 км, из которых 5000 км придутся на 12 скоростных спецучастков.

«Дакар» - 2020 пройдет с 5 по 17 января 2020 года.

Каргинов является победителем «Дакара» 2014 года в зачете грузовиков.