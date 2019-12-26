Владимир Чагин: «Дакар» в Саудовской Аравии станет новым вызовом для организаторов и участников

Руководитель российской команды «Камаз-мастер» Владимир Чагин поделился ожиданиями от «Дакара» - 2020.
«Последние 10 лет Дакар проходил на территории Южной Америки. В этом году будет новый вызов для организаторов - новая страна. Из нашей команды никто в Саудовской Аравии еще не был. Команду «Камаз-мастер» представят четыре экипажа - Эдуарда Николаева, Дмитрия Сотникова, Андрея Каргинова и Антона Шибалова», - передает слова Чагина ТАСС.
Впервые в истории «Дакар» пройдет по территории Саудовской Аравии. Общая протяженность ралли-рейда составит 7900 км, из которых 5000 км придутся на 12 скоростных спецучастков.
«Дакар» - 2020 пройдет с 5 по 17 января.
В качестве пилота Чагин семь раз становился победителем «Дакара» в классе грузовиков. Всего команда «Камаз-мастер» 16 раз выигрывала престижный ралли-рейд.
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