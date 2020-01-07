Васильев выступление на «Дакаре» после возгорания автомобиля Инцидент произошел во время третьего этапа.

Российский гонщик Владимир Васильев, выступающий на автомобиле «Мини», завершил выступление на ралли-марафоне «Дакар». Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

На 284-м километре спецучастка во время третьего этапа автомобиль российского пилота загорелся. Васильев и его штурман украинец Виталий Евтехов благополучно выбрались из машины и не пострадали. Экипаж вынужден завершить выступление в ралли.

Напомним, что после двух этапов Васильев занимал 11-е место в классе внедорожников и уступал лидеру аргентинцу Орландо Терранове 29 минут и 23 секунды.

Лучшим результатом Васильева за все время его участие в «Дакаре» стало пятое место в 2015 году.

Ралли-марафон «Дакар» 2020 года завершится 17 января.