Экипаж Шибалова выиграл четвертый этап «Дакара» в зачете грузовиков

Российский пилот команды «КАМАЗ-Мастер» Антон Шибалов стал победителем четвертого этапа ралли-марафона «Дакар-2020».
На втором и третьем местах также расположились экипажи российской команды. Вторым стал Андрей Каргинов, а замкнул тройку лучших Дмитрий Сотников.
В общем зачете грузовиков лидирует экипаж Каргинова, Шибалов поднялся на третью строчку.
«Дакар-2020»
Грузовики
Четвертый этап
1. Антон Шибалов — 4:15.43
2. Андрей Каргинов — +2.41
3. Дмитрий Сотников (все — «КАМАЗ-Мастер») — +9.05…
5. Сергей Вязович («МАЗ») — +15.42…
9. Эдуард Николаев («КАМАЗ-Мастер) — +26.13.
«Дакар-2020»
Грузовики
Общий зачет
1. Андрей Каргинов («КАМАЗ-Мастер») — 15:54.43
2. Сергей Вязович («МАЗ») — +10.43
3. Антон Шибалов — +15.02…
6. Эдуард Николаев — +1:11.26
9. Дмитрий Сотников (все — «КАМАЗ-Мастер») — +2:16.45.