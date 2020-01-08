Экипаж Шибалова выиграл четвертый этап «Дакара» в зачете грузовиков Второе и третье места также заняли пилоты команды «КАМАЗ-Мастер».

Новости СМИ2 Российский пилот команды «КАМАЗ-Мастер» Антон Шибалов стал победителем четвертого этапа ралли-марафона «Дакар-2020». На втором и третьем местах также расположились экипажи российской команды. Вторым стал Андрей Каргинов, а замкнул тройку лучших Дмитрий Сотников. В общем зачете грузовиков лидирует экипаж Каргинова, Шибалов поднялся на третью строчку. «Дакар-2020»

Грузовики

Четвертый этап 1. Антон Шибалов — 4:15.43 2. Андрей Каргинов — +2.41 3. Дмитрий Сотников (все — «КАМАЗ-Мастер») — +9.05… 5. Сергей Вязович («МАЗ») — +15.42… 9. Эдуард Николаев («КАМАЗ-Мастер) — +26.13. «Дакар-2020»

Грузовики

Общий зачет 1. Андрей Каргинов («КАМАЗ-Мастер») — 15:54.43 2. Сергей Вязович («МАЗ») — +10.43 3. Антон Шибалов — +15.02… 6. Эдуард Николаев — +1:11.26 9. Дмитрий Сотников (все — «КАМАЗ-Мастер») — +2:16.45.