На «Дакаре» погиб португальский мотоциклист Гонсалвеш Спортсмен занимал 46-е место в общем зачете.

Во время седьмого этапа ралли-марафона «Дакар» погиб португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш.

Как сообщает пресс-служба соревнований, 40-летний спортсмен упал с мотоцикла на 276-м километре этапа. Гонсалвеш на вертолете был доставлен в больницу, где врачи вынуждены были констатировать его смерть.

Нынешний «Дакар» стал для португальца 13-м в карьере. По итогам ралли-рейда 2015 года Гонсалвеш занял второе место в зачете мотоциклистов.