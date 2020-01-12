На «Дакаре» погиб португальский мотоциклист Гонсалвеш

Во время седьмого этапа ралли-марафона «Дакар» погиб португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш.
Как сообщает пресс-служба соревнований, 40-летний спортсмен упал с мотоцикла на 276-м километре этапа. Гонсалвеш на вертолете был доставлен в больницу, где врачи вынуждены были констатировать его смерть.
Нынешний «Дакар» стал для португальца 13-м в карьере. По итогам ралли-рейда 2015 года Гонсалвеш занял второе место в зачете мотоциклистов.
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