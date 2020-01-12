На «Дакаре» погиб португальский мотоциклист Гонсалвеш - Советский спорт
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12 января 2020 13:10Авто/МотоНечаев Юрий

На «Дакаре» погиб португальский мотоциклист Гонсалвеш

Спортсмен занимал 46-е место в общем зачете.

Во время седьмого этапа ралли-марафона «Дакар» погиб португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш.

Как сообщает пресс-служба соревнований, 40-летний спортсмен упал с мотоцикла на 276-м километре этапа. Гонсалвеш на вертолете был доставлен в больницу, где врачи вынуждены были констатировать его смерть.

Нынешний «Дакар» стал для португальца 13-м в карьере. По итогам ралли-рейда 2015 года Гонсалвеш занял второе место в зачете мотоциклистов.

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