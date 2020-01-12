Экипаж «КАМАЗ-Мастер» Каргинова победил на седьмом этапе «Дакара» Экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова показал лучшее время на седьмом этапе ралли-рейда «Дакар-2020» в Саудовской Аравии.

Экипаж Каргинова преодолел спецучасток между городами Эр-Рияд и Вада-аль-Давасир, который является самым протяженным в текущем ралли-рейде (546 км), за 5 часов 1 минуту 2 секунды.

Второе и третье место заняли также представители «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников (+3 секунды) и Антон Шибалов (+2,05) соответственно.

В общем зачете грузовиков лидирует Каргинов, преодолевший семь этапов за 30 часов 6 минут 45 секунд, вторым идет Шибалов (+21,12), тройку лучших замыкает белорусский экипаж МАЗ под управлением Сергея Вязовича (+46.39).