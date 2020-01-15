Каргинов сохранил лидерство в общем зачете «Дакара» после сокращенного 10-го этапа

Десятый этап ралли-марафона «Дакар» был остановлен после 345 км спецучастка из-за плохих погодных условий.
Весь спецучасток составлял 534 км.
Победителем сокращенного этапа стал экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Антона Шибалова.
Второе и третье место на этапе также заняли представители российской команды - Дмитрий Сотников и Эдуард Николаев.
Андрей Каргинов занял на 10-м этапе пятое место но сохранил лидерство в общем зачете среди грузовиков.
«Дакар-2020». Десятый участок
Грузовики
1. Антон Шибалов — 2:12.12
2. Дмитрий Сотников — +1.08
3. Эдуард Николаев — +1.30…
5. Андрей Каргинов (все — Россия, все — «КАМАЗ-мастер») — +2.27.
«Дакар-2020». Общий зачет
Грузовики
1. Андрей Каргинов — 40:20.04
2. Антон Шибалов (оба — Россия, оба — «КАМАЗ-мастер») — +36.08
3. Сергей Вязович (Белоруссия, МАЗ) — +1:40.00…
5. Дмитрий Сотников (Россия, «КАМАЗ-мастер») — +2:48.10.
11-й этап «Дакара-2020» пройдет 16 января между Шубайтой и Харадом