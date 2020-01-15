Каргинов сохранил лидерство в общем зачете «Дакара» после сокращенного 10-го этапа - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
15 января 2020 12:51Авто/МотоНечаев Юрий

Каргинов сохранил лидерство в общем зачете «Дакара» после сокращенного 10-го этапа

Ралли-марафон проходит по территории Саудовской Аравии.

Десятый этап ралли-марафона «Дакар» был остановлен после 345 км спецучастка из-за плохих погодных условий.

Весь спецучасток составлял 534 км.

Победителем сокращенного этапа стал экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Антона Шибалова.

Второе и третье место на этапе также заняли представители российской команды - Дмитрий Сотников и Эдуард Николаев.

Андрей Каргинов занял на 10-м этапе пятое место но сохранил лидерство в общем зачете среди грузовиков.

«Дакар-2020». Десятый участок
Грузовики

1. Антон Шибалов — 2:12.12

2. Дмитрий Сотников — +1.08

3. Эдуард Николаев — +1.30…

5. Андрей Каргинов (все — Россия, все — «КАМАЗ-мастер») — +2.27.

«Дакар-2020». Общий зачет
Грузовики

1. Андрей Каргинов — 40:20.04

2. Антон Шибалов (оба — Россия, оба — «КАМАЗ-мастер») — +36.08

3. Сергей Вязович (Белоруссия, МАЗ) — +1:40.00…

5. Дмитрий Сотников (Россия, «КАМАЗ-мастер») — +2:48.10.

11-й этап «Дакара-2020» пройдет 16 января между Шубайтой и Харадом

Чемпионат инопланетян. Щербакова убила и Трусову, и Косторную, и Туктамышеву В Красноярске завершился чемпионат России. Анна Щербакова победила в женском одиночном катании, а Александра Бойкова и Дмитрий Козловский – в парном. 28.12.2019 19:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Жулин ответил на критику Тарасовой о судействе в танцах на льду на чемпионате России Анна Щербакова: Спасибо, Красноярск, за такой теплый прием Александр Жулин: Трудно предположить, кто из наших фигуристок победит на чемпионате Европы
Овечкин выбил 686, а Бэкстрем – 46 миллионов Ударным выдалось начало недели для двух вашингтонских закадычных приятелей. 14.01.2020 18:30 Хоккей Славин Виталий
Фуркад выиграл у ветра в лотерею. И возглавил общий зачет Кубка мира Этап Кубка мира в Оберхофе завершился мужским масс-стартом. Золото завоевал француз Мартен Фуркад. Лучший из наших Матвей Елисеев финишировал десятым. 12.01.2020 18:15 Биатлон Тигай Лев
У Брагина нет движения вверх. Тренер – на выход Обозреватель «Советского спорта» Сергей Иванов считает, что Валерий Брагин не оправдал доверия, работая на посту главного тренера молодежной сборной России. 14.01.2020 22:15 Хоккей Иванов Сергей
Еще по теме:
Советский спор: Продолжит ли Брагин работу с молодежной сборной? Артемий Панарин: Менталитет такой у нас, выходим, как на войну, и потом страдаем от этого Александр Романов: Мы должны были выигрывать
Кубок – Надалю. России – медаль. Итоги Кубка Дэвиса Первый в истории Кубок Дэвиса в обновленном формате принес победу команде Испании. Сборная России вошла в четверку лучших и гарантировала себе место в финальном турнире на будущий год. 25.11.2019 21:00 Теннис Мысин Николай
Как Малкину реагировать на роль вечно второго в «Питтсбурге»? С возвращением Кросби «пингвины» снова задвинули уральского кудесника на подсобные работы. 15.01.2020 11:45 Хоккей Славин Виталий
Бе дома – Фуркад в пляс. Француз начал год с победы в спринте На этапе Кубка мира в Германии спринтерскую гонку в отсутствие Йоханнеса Бе выиграл Мартен Фуркад. Матвей Елисеев и Александр Логинов – 4-й и 5-й соответственно. 10.01.2020 18:30 Биатлон Тигай Лев
Не медаль, так хоть букет. Юрлова – шестая в последней гонке года Во Франции женским масс-стартом завершился третий этап Кубка мира-2019/20. Лучшая из наших Екатерина Юрлова-Перхт финишировала шестой. 22.12.2019 18:00 Биатлон Тигай Лев
Анри Хагуш: В чемпионате России хочется быть выше «Спартака» и «Локомотива» Защитник «Арсенала» рассказал о том, как провел отпуск и с каким настроением подходит к первым сборам. 14.01.2020 08:00 Футбол Григорьевская Юлия
Жизнь кипит, а результат – тот же. Сборная России в начале этого и прошлого сезонов Подводим итог выступления наших биатлонистов в первой трети Кубка мира-2019/20 и сравниваем показатели команды с тем, что было год назад. 02.01.2020 22:00 Биатлон Тигай Лев
Новости
13:56 Хоккей КХЛ назвала капитанов команд на Матч звезд
13:42 Теннис Хачанов проиграл Миллману во втором круге турнира в Окленде
13:31 Футбол «Тоттенхэм» объявил о переходе Жедсона Фернандеша
13:17 Футбол Бывший футболист «Спартака» Овусу-Абейе стал рэпером
13:01 Теннис Матчи квалификационного раунда Australian Open отложены из-за дождя
12:51 Авто/Мото Каргинов сохранил лидерство в общем зачете «Дакара» после сокращенного 10-го этапа
12:36 Футбол Сергей Якунчиков: Бабаев решил, что я не буду выполнять свои обязанности после матча с «Краснодаром»
11:58 Футбол Пилипчук назначен новым главным тренером «Спартака-2»
11:46 Хоккей Сидни Кросби: Мало кто может доминировать так, как Малкин
11:34 Бокс Соперник Беспутина – о положительной допинг-пробе боксера: Это позор и неуважение к боксу
11:21 Футбол Источник: Тедеско намерен летом покинуть «Спартак»
11:06 Теннис Матчи квалификационного раунда Australian Open прерваны из-за лесных пожаров
10:53 Футбол Зе Луиш может стать игроком «Тоттенхэма»
10:42 Футбол Жозе Моуринью: Если Эриксен решит уйти, он должен сделать это с высоко поднятой головой
10:26 Футбол «Манчестер Юнайтед» отменил сборы в Катаре по соображениям безопасности
10:10 ММА Ли и Оливейра встретятся в главном бою на турнире UFC в Бразилии
09:52 Футбол «Манчестер Сити» не продал Стоунза в «Арсенал»
09:40 Хоккей Никита Кучеров: Все в порядке. «Тампа» победила и идет дальше
09:29 Биатлон Расписание пятого этапа Кубка мира по биатлону
09:15 Баскетбол Ассистент главного тренера БК «Химки»: Против «Валенсии» мы не показали солидной игры
Путин объявил о начале конституционной реформы
Путин заявил о введении материнского капитала на первого ребенка
Путин призвал провести всенародное голосование по конституционным поправкам
«Люди разучились ждать». Как «Тагильский трамвай» конкурирует с авто и маршрутками
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
«Спартак» заплатит 100 тысяч рублей за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы
В WADA подтвердили, что России не грозит отстранение от Евро-2020
Ольга Богословская: Россия страдает из-за борьбы за власть между МОК и ВАДА
Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика