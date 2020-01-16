Экипаж Каргинова выиграл 11-й этап «Дакара» в зачете грузовиков

На 11-м этапе ралли-рейда «Дакар» экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова занял первое место в зачете грузовикой.
Общая протяженность спецучастка между Шубаятой и Харадом составила 379 км. Экипажи «КАМАЗ-мастер» заняли весь пьедестал. Каргинов преодолел дистанцию за 4 часа 44 минуты и 51 секунду. Второе место у Дмитрия Сотникова с отставанием в 1 минуту и 27 секунд. Третьим стал Антон Шибалов (+3:25).
Четвертым финишировал уже один российский гонщик «КАМАЗ-мастер» – Эдуард Николаев (+4:18), однако его результаты не идут в общий зачет, поскольку экипаж не сумел самостоятельно завершить один из этапов.
Заключительный этап «Дакар-2020» пройдет завтра 17 января. В общем зачете Каргинов опережает Шибалова на 39 минут и 33 секунды.
«Дакар-2020»
Общий зачет
Грузовики
1. Андрей Каргинов (Россия, «КАМАЗ-мастер») – 45:04:55
2. Антон Шибалов (Россия, «КАМАЗ-мастер») – +39:33
3. Сергей Вязович (Белоруссия, МАЗ) – +1:52:14
4. Дмитрий Сотников (Россия, «КАМАЗ-мастер») – +2:49:37
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