На заключительном этапе «Дакара» сократили дистанцию Знаменитый ралли-марафон завершится завтра в Саудовской Аравии.

Организаторы ралли-рейда «Дакар» приняли решение сократить дистанцию последнего этапа.

Как сообщает Motorsport.com, дело в том, что в окрестностях Харада там, где должны были проехать спортсмены государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии ведет работы по прокладке новых газопроводов. Небольшое поселение Харад в центре Аравийского полуострова известно богатыми месторождениями нефти и газа нефтью и газом месторождениями.

Изначально планировалось, что завтра 17 января на заключительном 12-м этапе между Харадом и Кидией спецучасток составит 244 км, но в итоге его сократили до 166. Всего спортсмены проедут 262 км вместо 374.

Напомним, что в зачете грузовиков перед заключительным этапом лидирует экипаж российской команды «КАМАЗ-Мастер» под управлением Андрея Каргинова. Второе место занимает другой российский гонщик Антон Шибалов «КАМАЗ-мастер», проигрывая Каргинову 39 минут и 33 секунды.