Сергей Карякин: Наши чиновники любят говорить об отсутствии поддержки спортсменам за границей Серебряный призер «Дакара»-2020 Сергей Карякин рассказал о проблемах со спонсорством в России.

– Нельзя сравнивать Россию с той же Европой или Америкой. Там есть культура спонсорства, законодательная база, которая способствует поддержке спорта. Наши чиновники любят говорить, что за границей государство не поддерживает спортсменов. С этим мы согласны, но есть законодательная база, где налоговый вычет предоставляется компаниям, которые спонсируют гонщиков. А в России ты должен заплатить все налоги: налог на прибыль, НДС и прочее для того, чтобы пожертвовать деньги на развитие спорта. Никаких тебе льгот не будет, спасибо никто не скажет. Многие не хотят светиться. У меня были случаи, когда говорили: «Серег, вот тебе миллион рублей, никаких нам логотипов не надо, ты крутой чувак, мы в тебя верим. Спасибо тебе огромное, что можем за тебя болеть. Вот наш вклад, только никаких логотипов», – цитирует Карякина News.ru.

Напомним, что Карякин занял второе место на «Дакаре» в классе багги, вместе с своим штурманом Антоном Власюком и пилотом второго экипажа команды Алексеем Шмотьевым.