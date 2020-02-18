Пилот NASCAR находится в крайне тяжелом состоянии после аварии на трассе Инцидент случился во время гонки «Дайтон 500».

Пилот американской гоночной серии NASCAR Райан Ньюман находится в тяжелом состоянии после аварии на последнем круге гонки «Дайтон 500».

Гонщик команды Roush Fenway Racing не справился с управлением, его занесло, и он направил свой болид в ограждение трассы, сообщает Twitter гоночной серии.

После удара его автомобиль продолжил движение, несколько раз перевернулся, после чего загорелся.

Врачи впоследствии сообщили, что состояние спортсмена тяжелое, но угрозы жизни нет. Он находится в медицинском центре города Галифакс.