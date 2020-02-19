Алонсо заявил, что будет участвовать в гонке «500 миль Индианаполиса» в нынешнем году - Советский спорт
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19 февраля 2020 00:11Авто/МотоШарафудинов Виктор

Алонсо заявил, что будет участвовать в гонке «500 миль Индианаполиса» в нынешнем году

Ранее двукратный чемпион Формулы-1 получил два отказа от команд Индикара.

Двукратный чемпион Формулы-1 и двукратный победитель гонки «24 часа Ле-Мана» Фернандо Алонсо подтвердил, что будет участвовать в главной гонке американского автоспорта «500 миль Индианаполиса» в нынешнем году.

«Я уже говорил, да вы и сами знаете, что это один из главных вызовов для меня в этот момент затишья. В 2020 году у меня будет не так много гонок», – написал Алонсо, отвечая на вопросы болельщиков в своем инстаграме.

Ранее стало известно, что японская компания Honda наложила вето на участие Алонсо в легендарной гонке в составе команды Andretti Autosport, использующей моторы японского концерна. Затем Фернандо получил отказ от команды Эда Карпентера.

В 2017 году испанец дебютировал в гонке «500 миль Индианаполиса», выступая за «Макларен-Андретти-Хонда». По ходу заезда он записал себе в актив 27 кругов лидирования, но сошел за 21 круг до финиша из-за проблем с двигателем.

В прошлом году испанец не смог пройти квалификацию за рулем «Макларен-Шевроле», заняв 31-е место – на старт «500 миль Индианаполиса» допускаются лишь 30 лучших пилотов.

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