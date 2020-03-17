«24 часа Ле-Мана» могут отменить Проведение легендарных соревнований находится под угрозой из-за распространения эпидемии коронавируса.

Организаторы гонки «24 часа Ле-Мана» могут отменить соревнования. Об этом будет объявлено на пресс-конференции 15 апреля.

Суточный марафон намечен на 13-14 июня, однако пока неясно, получится ли провести гонку из-за вспышки эпидемии коронавируса в мире, сообщает L'Equipe.

По правилам чемпионата мира по гонкам на выносливость, сезон признают состоявшимся только в случае, если пройдет минимум шесть гонок. Сейчас в WEC состоялось пять этапов. Это значит, что отсутствие «24 часов Ле-Мана» в календаре не позволит выявить чемпиона в сезоне-2019/20.

Из-за эпидемии соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.