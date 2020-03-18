Гонку «24 часа Ле-Мана» перенесли с июня на сентябрь Старейшая из ныне существующих автомобильных гонок на выносливость проводится с 1923 года.

Организаторы гонки «24 часа Ле-Мана» приняли решение перенести соревнования с июня на сентябрь. Об этом сообщает официальный сайт гонки на выносливость.

10 и 11 июня на автодроме «Сарта» во французском Ле-Мане должны были пройти квалификационные заезды, а 88-я гонка «24 часа Ле-Мана» должна была состояться 13-го и 14-го числа. Новые даты легендарного соревнования – 19 и 20 сентября.

Во Франции к вечеру 17 марта было подтверждено 7 730 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, 175 человек скончались.