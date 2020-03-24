В Великобритании до конца июня отменили все соревнования по автоспорту Ранее запрет был рассчитан лишь до конца апреля.

Федерация автоспорта Великобритании Motorsport UK, входящая в ФИА, объявила об отмене всех соревнований до 30 июня.

Запрет коснулся соревнований по турингу и гонок британской Формулы-3.

Это связано с жесткими мерами британского правительства по противодействию распространению COVID-19. С вечера понедельника 23 марта жители Соединенного Королевства должны оставаться дома. Среди оснований, по которым разрешается выходить из дома: поход в магазин за товарами первой необходимости, одна форма физической активности в день (например пробежка или прогулка), медицинские потребности. Отправлять на работу можно только в случае крайней необходимости и если ее нельзя выполнять удаленно.

Гран-при Великобритании пока перенесен или отменен не был. Гонка Формулы-1 должна состояться в Сильверстоуне 19 июля.