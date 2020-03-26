Старт MotoGP снова перенесен Причиной отмены очередного этапа Гран-при стала пандемия коронавируса.

Этап MotoGP, который должен был состояться 1-3 мая в Испании, отменен. Это уже пятый перенос старта сезона.

«Пересмотренный календарь будет опубликован в ближайшее время», - говорится в сообщении пресс-службы организации.

Соревнования по различным видам спорта отменяются по всему миру. В лучшем случае, они проходят без зрителей.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Пандемия распространилась по всему миру. Заразились десятки тысяч человек, счет умерших исчисляется тысячами.