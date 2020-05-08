Сезон американской серии IndyCar начнется в Техасе 6 июня Американцы опередили Формулу-1.

Официальной сайт американской гоночной серии IndyCar сообщил дату проведения первого этапа сезона-2020.

6 июня гонщики будут соревноваться на полуторакилометровом овале в городе Форт-Уэрт, что в штате Техас. Все мероприятия проведут (тренировки, квалификацию и гонки) проведут в течение одних суток, а дистанцию гонки сократят с 248 кругов до 200. Зрителей на трибунах, естественно, не будет.

1 мая в Техасе были ослаблены карантинные меры, введенные из-за пандемии коронавируса.

Ранее руководству IndyCar из-за пандемии коронавируса пришлось отменить проведение четырех весенних этапов, а знаменитая гонка «500 миль Индианаполиса» была перенесена с 24 мая на 23 августа. Также еще предстоит определить сроки проведения Гран-при Сент-Питерсберга, с которого в марте должен был стартовать сезон.



Всего должно состояться 15 этапов.