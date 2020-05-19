Сергей Карякин: Уверен, что переболел коронавирусом на последнем «Дакаре» Он также сообщил, что во время соревнований пять человек были доставлены в больницу с воспалением легких.

Чемпион и вице-чемпион «Дакара» Сергей Карякин заявил, что на последнем турнире были зафиксированы случаи заражения коронавирусом.

«Некоторые организаторы говорили, что официально коронавируса не было на «Дакаре», но это неправда, потому что как-то раз я зашел к медицинскому персоналу, спрашивал, как дела, много ли человек получили травму в этот день, но в ответ получил: «Нет, немного, но увезли пять человек с воспалением лёгких».

Как так, откуда пневмония? Ни погоды, ни каких-то других причин, способствующих развитию болезни, не было. И медики сами не понимали, откуда это. Потому я уверен, что COVID-19 был на «Дакаре», и сам думаю, что я им переболел, потому что было несколько дней, когда мне было тяжело дышать», – цитирует Карякина News.ru.