В гараж афроамериканского гонщика NASCAR подкинули висельную петлю

Как сообщает NBC Sports, во время этапа в Талладеге (штат Алабама, США) в боксе команды Richard Petty Motorsports была обнаружена висельная петля, публичная демонстрация которой считается в США проявлением расизма из-за устойчивой ассоциации с судом Линча.

– Днем ​​нам сообщили, что в гаражной стойке команды #43 была обнаружена петля. Мы возмущены и не можем в полной мере выразить, насколько серьезно воспринимаем этот отвратительный поступок. Мы немедленно приступили к расследованию и сделаем все возможное, чтобы определить ответственных лиц и исключить их из спорта. Как мы уже заявили, в NASCAR нет места расизму, и этот акт только укрепляет нашу решимость сделать спорт открытым и радушным для всех, – цитирует пресс-службу NASCAR NBC Sports.

Напомним, что ранее NASCAR запретила флаг Конфедерации на своих гоночных трассах после того, как Уоллес, единственный афроамериканский гонщик в трех дивизионах, лоббировал их удаление.