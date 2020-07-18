Шварцман выиграл первую гонку Гран-при Венгрии в Формуле-2, Мазепин занял второе место

Первую гонку Гран-при Венгрии в Формуле-2 выиграл российский гонщик команды «Према Рейсинг» Роберт Шварцман.

По итогам 37 кругов Шварцман первым пришел к финишу, одержав вторую победу в нынешнем сезоне. Роберт на 15,5 секунды опередил другого россиянина Никиту Мазепина, который выступает за команду «Хайтек Гран При».

Третьим стал напарник Шварцмана немец Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера. Мик уступил победителю, 23 секунды.

Стоит отметить, что Шварцман стартовал с 11-го места, а Мазепин – 16-м.

Третий представитель России в Формуле-2 Артем Маркелов из «BWT HWA Рэйслаб» сошел на третьем круге.