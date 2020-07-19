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19 июля 13:18
автор: Юрий Нечаев

Россиянин Шварцман занял четвертое место по итогам второй гонки этапа «Формулы-2» в Венгрии

Отставание от победителя составило 13,8 секунды.

Российский пилот команды Prema Роберт Шварцман стал четвертым по итогам второй гонки этапа «Формулы-2» в Венгрии.

Победу одержал итальянский пилот команды Hitech GP Лука Гьотто, следом расположились британец Каллум Айлотт из команды UNI-Virtuosi и Мик Шумахер (Prema).

Никита Мазепин (Hitech GP) пришел к финишу пятым, Артем Маркелов (BWT HWA Racelab) - 14-м.

Напомним, вчера Шварцман выиграл первую гонку, он же продолжает лидировать в общем зачете.

Следующий этап «Формулы-2» пройдет на британской трассе «Сильверстоун» с 31 июля по 2 августа.

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