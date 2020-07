Россиянин Шварцман занял четвертое место по итогам второй гонки этапа «Формулы-2» в Венгрии

Российский пилот команды Prema Роберт Шварцман стал четвертым по итогам второй гонки этапа «Формулы-2» в Венгрии.

Победу одержал итальянский пилот команды Hitech GP Лука Гьотто, следом расположились британец Каллум Айлотт из команды UNI-Virtuosi и Мик Шумахер (Prema).

Никита Мазепин (Hitech GP) пришел к финишу пятым, Артем Маркелов (BWT HWA Racelab) - 14-м.

Напомним, вчера Шварцман выиграл первую гонку, он же продолжает лидировать в общем зачете.

A first win in F2 for @HitechGP 😍@luca_ghiotto returns to the top step 🏆

Oh-so-close for @callum_ilott 👀

And consecutive trips for @SchumacherMick 👏



A truly memorable podium!#HungarianGP 🇭🇺 #F2 pic.twitter.com/W21T9QTQQv