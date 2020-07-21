Бывшего гонщика Формулы-1 Дзанарди вывели из искусственной комы

Motorsport Week сообщает, что бывший пилот Формулы-1 и двукратный чемпион «Индикара» Алессандро Дзанарди был успешно выведен врачами из состояния искусственной комы.

53-летнего итальянца перевели в специализированный центр восстановления и функциональной реабилитации.

Вот, что рассказал директор больницы в итальянском городе Сиена Вальтере Джованни:

«Наши специалисты будут и дальше помогать этому удивительному человеку и его семье на следующих этапах лечении. Мы будем полностью в их распоряжении. Я искренне благодарю нашу команду, которая позаботилась об Алексе, продемонстрировав высокий профессионализм. Он провел в нашей больнице больше месяца и перенес три хирургических вмешательства. Стабильность жизненно важных параметров позволила нам приостановить седативный эффект и перевести его в другое учреждение для неврологической реабилитации. Семья Алекса проявила необычайную силу – это драгоценный дар, который должен стать основным спутником на их новом пути, начавшемся сегодня».

19 июня во время соревнований в гонках на ручных велосипедах Дзанарди врезался в грузовик и получил травмы лица и головы.