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21 июля 17:16
автор: Виктор Шарафудинов

Бывшего гонщика Формулы-1 Дзанарди вывели из искусственной комы

19 июня итальянец получил повреждения головы во время соревнований на ручных велосипедах.

Motorsport Week сообщает, что бывший пилот Формулы-1 и двукратный чемпион «Индикара» Алессандро Дзанарди был успешно выведен врачами из состояния искусственной комы.

53-летнего итальянца перевели в специализированный центр восстановления и функциональной реабилитации.

Вот, что рассказал директор больницы в итальянском городе Сиена Вальтере Джованни:

«Наши специалисты будут и дальше помогать этому удивительному человеку и его семье на следующих этапах лечении. Мы будем полностью в их распоряжении. Я искренне благодарю нашу команду, которая позаботилась об Алексе, продемонстрировав высокий профессионализм. Он провел в нашей больнице больше месяца и перенес три хирургических вмешательства. Стабильность жизненно важных параметров позволила нам приостановить седативный эффект и перевести его в другое учреждение для неврологической реабилитации. Семья Алекса проявила необычайную силу – это драгоценный дар, который должен стать основным спутником на их новом пути, начавшемся сегодня».

19 июня во время соревнований в гонках на ручных велосипедах Дзанарди врезался в грузовик и получил травмы лица и головы.

В 2001 году итальянский автогонщик потерял обе ноги в результате гоночной аварии на трассе «Лаузитцринг» в Германии.

В 2012 и 2016 годах Дзанарди выиграл три золотые медали на Параолимпийских играх в Лондоне и Рио-де-Жанейро в соревнованиях на ручном велосипеде.

источник: Motorsport Week
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