Бразилец Другович выиграл вторую гонку «Формулы-2» в Барселоне, Мазепин - шестой

На трассе в Барселоне завершилась вторая гонка этапа «Формулы-2».

Победу одержал пилот команды MP Motorsport Фелипе Другович, вторым стал итальянец Лука Гьотто из Hitech GP, замкнул тройку призеров Мик Шумахер (Prema).

Лучшим из россиян оказался Никита Мазепин (Hitech GP), показавший шестой результат. Роберт Шварцман (Prema) финишировал 13-м, Артем Маркелов (BWT HWA Racelab) - 16-м.

После шести этапов в зачете пилотов лидирует Каллум Айллот, набравший 121 очко. Шварцман занимает второе место (103), Мазепин - шестое (75), Маркелов - 20-е (0).

