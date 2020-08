Мазепин финишировал первым в гонке «Формулы-2» в Бельгии, но из-за штрафа опустился на второе место

В Бельгии завершилась первая гонка «Гран-при Бельгии» в «Формуле-2».

Первым к финишу пришел россиянин Никита Мазепин (»Hitech GP»), вторым - Юки Цунода (»Carlin»), третьим - Мик Шумахер (»Prema»).

Your top three finishers in Spa!



Mazepin did everything he could, Mazepin is consoled with P2, and Schumacher grabs another podium#BelgianGP 🇧🇪 #F2 pic.twitter.com/7q9VZJhi0e