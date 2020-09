Тиктум лишен победы в гонке Ф2 в Италии, в общем зачете Шварцман отстал от лидера еще на одно очко

Британский пилот команды DAMS Дэн Тиктум, первым финишировавший во второй гонке «Формулы-2» в Италии, дисквалифицирован после финиша.

UPDATED CLASSIFICATION: @callum_ilott takes his third victory of the season #ItalianGP 🇮🇹 #F2 pic.twitter.com/vv03AvERId