Мазепин выиграл первую гонку в Тоскане, а Мик Шумахер возглавил общий зачет Формулы-2

На автодроме «Муджелло» в 25 километрах от Флоренции состоялась первая гонка девятого этапа чемпионата Формулы-2.

Первым к финишу пришел Никита Мазепин. Российский гонщик команды «Хайтек» по итогам 33 кругов опередил на 4,460 секунды своего напарника итальянца Луку Гиотто.

Третье место занял швейцарец Луи Делатраз (+4,519 от Мазепина).

Сын семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера 21-летний Мик Шумахер финишировал пятым, отстав от лидера на 5,374, но этот результат помог немцу возглавить общий зачет чемпионата.

Александр Маркелов занял в первой гонке в Тоскане восьмое место, а еще один российский гонщик Робин Шварцман сошел на 17-м круге.