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12 сентября 19:28
автор: Виктор Шарафудинов

Мазепин выиграл первую гонку в Тоскане, а Мик Шумахер возглавил общий зачет Формулы-2

В активе российского гонщика уже две победы в нынешнем сезоне.

На автодроме «Муджелло» в 25 километрах от Флоренции состоялась первая гонка девятого этапа чемпионата Формулы-2.

Первым к финишу пришел Никита Мазепин. Российский гонщик команды «Хайтек» по итогам 33 кругов опередил на 4,460 секунды своего напарника итальянца Луку Гиотто.

Третье место занял швейцарец Луи Делатраз (+4,519 от Мазепина).

Сын семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера 21-летний Мик Шумахер финишировал пятым, отстав от лидера на 5,374, но этот результат помог немцу возглавить общий зачет чемпионата.

Александр Маркелов занял в первой гонке в Тоскане восьмое место, а еще один российский гонщик Робин Шварцман сошел на 17-м круге.

Ранее Мазепин выиграл первую гонку в Сильверстоуне накануне Гран-при Великобритании.

А вот выглядит общий зачет после 17 гонок:

1. Мик Шумахер (Германия) – 153 очка

2. Каллум Айлотт (Великобритания) – 149

3. Роберт Шварцман (Россия) – 140

4. Кристиан Лундгорд (Дания) – 128

5. Никита Мазепин (Россия) – 127…

18. Артем Маркелос (Россия) – 5…

Вторая гонка состоится завтра 13 сентября и начнется в 12:55 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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