Никита Мазепин: Я выиграл гонку с 14-го места, и это было весело

Пилот команды «Хайтек» Никита Мазепин прокомментировал свою победу в первой гонке на этапе Формулы-2 в итальянской области Тоскана.

«Я в полном восторге от результата, – цитирует Мазепина сайт Формулы-2. – Когда стартуешь 14-м, необходимо ставить перед собой реалистичные задачи. Выиграть субботнюю гонку, главную гонку с моим напарником на втором месте – это мечта, ставшая реальностью. Мы даже не могли мечтать о таком.

Пятница получилась разочаровывающей, было сложно заснуть, так как я был недоволен проделанной работой. Я выиграл гонку с 14-го места, и это было весело, но и тяжело одновременно – уверен, зрителям тоже понравилось. Я рад, что все так случилось, и благодарен за поддержку».

Вторым к финишу пришел итальянский напарник Мазепина по команде Лука Гиотто.