Датчанин Кристиан Лундгор из команды ART Grand Prix выиграл вторую гонку «Формулы-2» в Италии.

Вторым финишировал швейцарец Луи Делетраз (Charouz Racing System), третьим - эстонец Юри Випс (DAMS).

Your top three in Mugello!#TuscanGP 🇮🇹 #F2 pic.twitter.com/IVBt81ZQww