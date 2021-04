Итальянский картингист, устроивший потасовку на ЧМ, дисквалифицирован на 15 лет

Итальянский гонщик Лука Корбери дисквалифицирован на 15 лет после инцидента, который произошел в финале чемпионата мира по картингу в октябре прошлого года.

По информации пресс-службы Международной автомобильной федерации (FIA), трибунал организации провел слушание в Париже и вынес решение. Оно может быть обжаловано в течение семи дней.

Корбери запустил оторванным пластиковым бампером в другого картингиста Паоло Эполито, проезжавшего мимо. Затем в паддоке Лука вместе с отцом набросился на соперника с кулаками. Гонщик принес извинения и заявил о завершении спортивной карьеры.

Outrageous scenes in the FIA Karting World Championship final at the Lonato circuit as Luca Corberi - whose family operate the venue - threw his bumper at a rival and ignored marshals as he stormed off across the track after an incident. pic.twitter.com/PgCPs9JLlH