Действующего тренера Гомельского я застал только по телевизору. Когда мы познакомились где-то в середине 90-х, он уже перешел на административную работу, успел пару лет поруководить РФБ и вскоре, в 1997-м, стал президентом ЦСКА. Хотя внутри оставался тренером до самого конца…

Впрочем, нет, не так. «Тренер» - слишком банальная характеристика для этого человека, всего лишь одна из его ипостасей. Точнее будет такая формулировка: Гомельский всегда был и оставался Гомельским. Единственным в своем роде.

САПОГИ ДЛЯ ЖУРНАЛИСТА

За два десятка лет, что я его знал, мы с ним не раз «воевали», но всякий раз мирились. Хотя, опять же – кто я такой, чтобы считать себя достойным противником для самого Гомельского? Так, поругивал-покусывал гиганта за ноги в своих заметках.

Он за ответными словами-действиями, как обычно, тоже в карман не лез. Помнится, однажды на пресс-конференции решил вручить докучливому журналисту армейские сапоги. Правда, меня там (случайно) не оказалось, но пара «кирзачей» все равно была извлечена на всеобщее обозрение с соответствующими комментариями. Уж не помню, какой именно смысл Папа вложил в эту своеобразную шутку, но хохот в зале стоял приличный. Что-что, а развеселить аудиторию Гомельский умел.

Потом проходило какое-то время, страсти улегались, и я вновь отправлялся к нему на интервью. Зная, что разговор пойдет, как ни в чем не бывало, и обязательно будет интересным. Папа прекрасно понимал, что в одном – беззаветной любви к спорту вообще и к баскетболу в частности – мы с ним едины. И потому относился, если не с уважением, то с симпатией. Для меня же не уважать его было делом совершенно невозможным. Слишком многое успел сделать в своей жизни этот невысокий человек.

ГЛАВНЫЙ ВО ВСЕМ

Дело даже не в титулах, хотя он выиграл с рижским СКА, ЦСКА и сборной СССР все баскетбольные соревнования, которые были доступны в советскую эпоху. За какое бы дело не брался Гомельский, он, рано или поздно, всегда добивался успеха.

Возьмем, для примера, тот же ЦСКА – уже не советских, а российских времен. В 90-е армейцы тоже не имели равных в стране, но с деньгами в команде была беда. Регулярные долги по зарплате, периодические угрозы забастовок, и все в таком духе. Вернувшись в родной клуб президентом, Гомельский уже через год нашел мощного спонсора: того самого Михаила Прохорова, что сейчас владеет американским «Бруклином» из НБА. После чего Папа… немедленно начал выживать из команды тренера Станислава Еремина, проталкивая на его место не кого-нибудь, а Сергея Белова, с которым они друг друга давно терпеть не могли – что, впрочем, не мешало второму в 70-е и 80-е побеждать под руководством первого, как в ЦСКА, так и в сборной.

В этом – весь Гомельский. Чем бы Папа не занимался, он всегда должен был быть главным, и своенравных выскочек рядом не терпел. Ревностно следя за их появлением и умело лавируя в гуще интриг, начиная с подковерных и заканчивая публичными. Вообще «тактика выжженной земли» была типична для спорта времен бывшего СССР, ее придерживались все знаменитые наставники, вышедшие из той эпохи – Тарасов, Лобановский, Аркаев, Карполь… В стране, где тренеров снимали в партийных кабинетах, а ключом к материальному благополучию были поездки за рубеж, по-другому, наверное, и быть не могло. Это была жестокая борьба за выживание, где для победы мало было ума и профессионализма – требовались и хитрость, и безжалостность, и много чего еще.

ПАПА ВЗЯЛСЯ – ПАПА СДЕЛАЛ

Один из девизов Гомельского: «Чем больше у тебя врагов, тем больше ты стоишь». Я не выдумываю, однажды он сам мне это сказал. Так что в «саванне хищников» советского спорта Папа чувствовал себя, как рыба в воде, блестяще ориентируясь и на баскетбольном паркете, и в чиновничьих коридорах и, кстати, в спекулятивном бизнесе советских загранкомандировок. Не говоря уже об обаянии, отлично подвешенном языке и яркой, образной речи.

Думаю, родись он на лет на 40 позже, сейчас был бы вовсе не тренером, а политиком. Да таким, что все нынешние просто умерли бы от зависти! Скажу больше: пожалуй, именно Гомельский - единственный еврей, которого в России запросто могли бы избрать президентом. Я бы точно за такого проголосовал.

…А баскетбольный ЦСКА он, конечно, вытащил. Не сразу, с кучей ошибок – и тем не менее. В 2000-м Гомельский добился-таки замены Еремина – только не на Белова, а на молодого Валерия Тихоненко. Потом был дикий скандал, когда лучшие российские игроки потянулись в пермский «Урал-Грейт» к Сергею Кущенко, и армейское руководство всеми правдами и неправдами не хотело их отпускать. Потом отпустить все-таки пришлось – и ЦСКА проиграл два чемпионата России, чего ни до этого, ни после больше не случалось. А потом президент Гомельский с хозяином Прохоровым сделали ответный ход: переманили Кущенко в ЦСКА.

Уже 12 с половиной лет как он умер. И в ЦСКА уже давно нет денег Прохорова. Но команду по-прежнему богато финансирует бывшая компания Прохорова «Норильский никель», клубной администрацией успешно руководит бывший помощник Кущенко (тот сейчас возглавляет Единую лигу ВТБ) Андрей Ватутин, и с 2003 года армейцы пропустили лишь один «Финал четырех» Евролиги, завоевав там три чемпионских титула. Папа взялся – и Папа сделал. Пользуемся до сих пор.

НАДО СНИМАТЬ «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ»-2

От него всегда искры летели. Уныние, равнодушие – это точно не про Гомельского.

Его всегда обожали женщины. Последнего из четырех сыновей «родил» в 69 лет.

Он последним выиграл с нашей мужской баскетбольной сборной Олимпийские игры. Сейчас все запоем смотрят фильм «Движение вверх» про «три секунды» Мюнхена-1972 под руководством еще одного папиного врага – Владимира Кондрашина. Дай бог, когда-нибудь снимут кино и про Сеул-1988, где Гомельский повторил этот триумф. Причем в своей манере: хитростью, потихоньку заманив в команду толком не восстановившегося после жуткой травмы ахилла Арвидаса Сабониса. Который сначала вообще не собирался играть, потом - развалил всю игру сборной своим возвращением, и наконец – положил на лопатки американцев с югославами в двух решающих матчах за медали.

Ни один нормальный, «посторонний» врач ни за что не допустил бы Сабониса до того турнира в Сеуле. Зато теперь литовец – олимпийский чемпион.

Папа взялся - Папа сделал. Вспоминаем до сих пор.

С вечной благодарностью.