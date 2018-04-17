На этой стадии турнира российские команды никогда ранее друг с другом не встречались! Эксперт «Советского спорта» Владимир Гомельский анализирует состав соперников и делает прогноз – кто выиграет серию.

ЗАЩИТНИКИ

ЦСКА

Если в составе ЦСКА в стартовой пятерке на площадке в качестве защитников появляются Родригес и Хиггинс – значит, Димитрис Итудис уважает соперника! Ведь главная задача этой парочки – активничать в защите на периметре. При этом атакующий потенциал у них достаточно большой, а Кори проводит, пожалуй, свой лучший сезон за армейцев. Он действует разнообразно – не только в проходах, к чему все привыкли, но и с позиции, причем – с высоким процентом реализации бросков.

Выходящий в качестве шестого игрока Де Коло в любой момент резко обостряет ситуацию. Нандо – один из тех, кто и с дальней дистанции, и со средней, и в проходах опасен одинаково. Причем – опасен серьезно! Регулярно проделывая в нападении большой объем работы, Де Коло ставит защиту любого соперника в крайне тяжелое положение. А ведь у красно-синих есть и другие опции – есть Лео Вестерманн, Виталий Фридзон и Михаил Кулагин!

«ХИМКИ»

У «Химок» – интересная, хорошая, качественная задняя линия. Тут ест Стефан Маркович и Алексей Швед, которых при необходимости меняют Чарльз Дженкинс, Егор Вяльцев и Вячеслав Зайцев. Правда, каждый – скажем так, со своей специализацией. Пара Маркович – Швед отлично действует в нападении. Стефан – один из лучших разыгрывающих в нашей стране, Алексей – лучший атакующий защитник не только в России, но и во всей Европе! Дженкинс – с одной стороны, бульдог, который в защите съест, кого угодно, с другой – и в атаке может помочь, поскольку владеет стабильным дальним броском. Вот Вяльцев и Зайцев выходят по заданию тренера с конкретной задачей – опекать кого-то из соперников. И в этом случае в позиционном нападении команды сразу теряется разнообразие атаки.

Но, в любом случае, задняя линия двух российских клубов примерно одинаково сильна. Тут «Химки» и ЦСКА равноценны друг другу.

ФОРВАРДЫ

ЦСКА

В ЦСКА на позиции легкого форварда выходят Курбанов и Клайберн, четвертым номером играют Антонов, Хряпа, Воронцевич. Тасует их главный тренер так, как считает нужным в зависимости от конкретного соперника. Чаще других в начале матча на площадку выходит Курбанов, и это, разумеется, не просто так: Никита за последние годы вырос в лучшего защищающегося игрока не только в России – в Европе! Мы привыкли к тому, что в матчах ЦСКА – «Химки» конкретно Курбанову дается самая сложная задача – персональная опека Шведа. Справляется ли он? Нет игрока в Европе, который мог бы помешать Алексею набрать свои очки. Но жизнь лидеру желто-синих Никита осложняет существенно.

Еще надо учитывать, что в предстоящей серии вряд ли сыграет Кайл Хайнс (американец травмировал голень, – Прим. ред.). А значит, либо Воронцевичу, либо Антонову придется менять Хантера на позиции центрового. При этом, думаю, Андрей скорее всего будет появляться в стартовой пятерке и на четвертом номере. Что тоже логично, ведь он прекрасно растягивает любую оборону! С его дальним броском (кстати, Антонов тоже неплохо попадает «трешки»), Воронцевич будет серьезно затруднять «Химкам» подстраховку при игре в защите. И в целом, если сравнивать передние линии, тут небольшое преимущество все же на стороне ЦСКА.

«ХИМКИ»

У «Химок» – свои козыри. Прежде всего – и это очень важно – поправился Джеймс Андерсон. А значит, он, скорее всего, и будет выходить в стартовой пятерке третьим номером. Четвертый номер – Гилл. И это сочетание двух этих игроков поставит красно-синих в довольно непростое положение, поскольку и Джеймс, и Энтони прекрасно идут на щит сходу. ЦСКА меняется в обороне при каждом заслоне, так что армейцам сложно отсекать этих ребят от кольца – в итоге Гилл и Андерсон достаточно часто забирают отскоки в нападении. Ни Родригес, ни Де Коло им помешать, как правило, не могут – они уступают соперникам в росте и не имеют таких навыков в борьбе за подбор.

Кроме того, в распоряжении Итудиса есть Ханикатт и Моня! Ладно, Сергея Барцокас использует в качестве ролевого игрока – когда нужно усилить защиту. Но Тайлер-то универсал! Если он действительно поправился (по слухам, Ханикатт тренируется с командой), то его выход на замену Андерсону только усиливает «Химки». Не говоря о том, какой у Тайлера прыжок и какое умение подстраховывать своих больших.

ЦЕНТРОВЫЕ

У «Химок» центровых – аж пять человек! Правда, Дмитрий Соколов травмирован и вряд ли выйдет на площадку. Но даже без него остаются Малькольм Томас, Томас Робинсон, Марко Тодорович и Руслан Патеев. Преимущество в росте здесь – колоссальное! У ЦСКА же из-за травмы Хайнса остался один чистый пятый номер – Отелло Хантер.

Он, хоть и реже, чем в начале сезона, но все еще иногда путается в схемах, плюс гораздо хуже, чем Кайл, подстраховывает (тут надо понимать, что подстраховка Хайнса – не просто блокшоты, а умение грудью закрыть дыры в защите, чем он напоминает Сашу Кауна). Но со стартовым центровым «Химок» – Томасом – Отелло справится. Опекать Робинсона ему будет сложнее. Томас куда агрессивнее в трехсекундной зоне, в борьбе за подбор, плюс у него какой опыт игры в НБА! Но, думаю, в подобных случаях Итудис будет выпускать на пятом номере Воронцевича, Антонова и, может, даже Хряпу. С одной задачей – не давать Томасу бросать открытые броски. Фолить. Использовать ту же тактику, что против Шакила О’Нила. Давай, мол, посмотрим, попадешь ли ты с линии два из двух?

РЕЗЮМЕ

Это будет нелегкая серия. Пусть армейцы уверенно обыгрывали «Химки» в этом сезоне и в Евролиге, и в Лиге ВТБ, им вовсе не гарантировано то преимущество, которого красно-синие добивались раньше. Тут, все-таки, плей-офф. Другой накал борьбы. Другое давление. Другая ответственность. Гораздо выше цена ошибки.

От чего зависит возможный успех «Химок»? Простая математика. Швед, что бы ни случилось на площадке, наберет в среднем свои 22 очка. Но как он это сделает? Бросит 18-20 раз с игры, плюс 8-10 – с линии штрафных. Это – 20 атак. «Химкам» же надо 80! Вот смогут ли все остальные «химчане» 60 раз отправить мяч в сторону кольца армейцев? Если получится – команда наберет примерно 75 очков. При нормальной защите этого может хватить для победы. Да, средняя результативность ЦСКА заметно выше – за 90. Но, повторимся, тут – плей-офф. Тут будет другой баскетбол.

Мне кажется, решающим фактором станет количество очков «второго шанса». То есть, химчанам придется делать по 15 подборов в атаке. Сумеют – мы увидим равную, напряженную концовку, в которой все решит удача и нервы. А уж получится ли – зависит от игровой дисциплины. Бросается в глаза, что «Химки» наряду с прекрасными, красивыми отрезками выдают и отрезки провальные. Увидеть желто-синих, которые с 1-й по 40-ю минуту играют предельно внимательно и надежно, у нас получается редко. Стабильности пока не хватает. Появится стабильность – появится и шанс обыграть ЦСКА. Хотя, конечно, армейцы – фавориты.

ПРОГНОЗ: 3-1 в пользу ЦСКА