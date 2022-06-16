ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Упущенная возможность: как «Бостон» проиграл «Голден Стэйт»

Пятый матч финала НБА, который состоялся на арене «Чейс Центр», можно считать первым шагом к «падению» «Селтикс». Но обо всём по порядку.
Упущенная возможность: как «Бостон» проиграл «Голден Стэйт»
16 июня 2022 23:45
автор: Анастасия Клюквина

«Уорриорс» взяли инициативу в свои руки с самого начала: набор очков им давался значительно легче, чем «Бостону». Правда, трёхочковые редко достигали цели, но атаку из «краски» никто не отменял – этим и воспользовалась команда хозяев.

Что касается «Селтикс», то у них за четверть не было реализовано ни одного дальнего броска. Даже у звёздных игроков возникли проблемы на стартовом отрезке: Джейсон Тейтум не выполнил ни одного броска за половину четверти и только потом, после отдыха на скамейке, попал три подряд. «Бостон» разыгрался к концу четверти, но «Голден Стэйт» вели 11 очков.

Вторая четверть началась для «Бостона» удачно: за 2,5 минуты был организован рывок 8–0. Несмотря на это, «Селтикс» совершали много потерь, что напрямую влияет на результаты команды в этом плей-офф: если команда теряла мяч 16 и более раз, то она проиграла 5 матчей из шести; меньше 16 потерь – выиграла 13 матчей из 15.

Атака «Уорриорс» застопорилась ненадолго благодаря Эндрю Уиггинсу: в первой половине матча он уже превзошёл свои средние показатели за всю серию и обновил рекорд карьеры по очкам за половину в матче плей-офф – 16.

Третья четверть. Все ожидают рывок «Голден Стэйт». Гости выиграли этот отрезок со счётом 35:24. Именно в третьей четверти «Бостон» впервые повёл в счёте, а «Уорриорс» не забили 14 дальних бросков подряд. Но команду с чемпионским ДНК это не сбило с толку, она не отставала от соперников. Клэй Томпсон подключился и попал несколько важных бросков, с другой стороны – Маркус Смарт набирает 8 очков за четверть.

Кульминацией четверти (возможно, что и всего матча) становится точный бросок Джордана Пула с сиреной. «Уорриорс» ведут +1.

Рывок «Голден Стэйт» продолжился и далее. «Бостон» уже не смог их остановить: сначала Смарт получает два нарушения в двух владениях подряд, потом Тейтум не забивает два штрафных. Точку поставил Эндрю Уиггинс за 2:10 прекрасным данком.

Вот таким был, пожалуй, самый драматичный матч финальной серии этого года. Теперь «Уорриорс» находятся в шаге от чемпионства, а «Бостон» – в шаге от проигрыша. Но «Селтикс» нельзя списывать со счетов – они уже в этом плей-офф были трижды на грани вылета – и выиграли все три раза.

Бонус: рекорды «Голден Стэйт»

В пятом матче прервалась легендарная серия из 233 матчей, в которых Стефен Карри реализовывал как минимум один трёхочковый бросок. Эта серия, кстати, является самой длинной в истории НБА.

Дрэймонд Грин тоже сегодня отличился: несмотря на более полезные действия, чем в прошлых двух матчах, игрок снова был удалён после шестого персонального замечания. Таким образом, Грин стал первым игроком с 2000 года, который был удалён трижды в рамках одной финальной серии.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Упущенная возможность: как «Бостон» проиграл «Голден Стэйт»
Упущенная возможность: как «Бостон» проиграл «Голден Стэйт»
Пятый матч финала НБА, который состоялся на арене «Чейс Центр», можно считать первым шагом к «падению» «Селтикс». Но обо всём по порядку.
16.06.2022 23:45
Баскетбол
автор: Анастасия Клюквина
«Голден Стэйт» хочет оформить титул в Бостоне. Прогноз на шестой матч финала НБА
«Голден Стэйт» хочет оформить титул в Бостоне. Прогноз на шестой матч финала НБА
В ночь на 17 июня пройдет шестой поединок решающей серии плей-офф НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» может оформить чемпионство в противостоянии с «Бостон Селтикс» (4:00 мск).
16.06.2022 12:00
Баскетбол
автор: Сергей Иванов
Кто тут у нас MVP? Стефен Карри помог сравнять счет в серии с «Селтикс»
Кто тут у нас MVP? Стефен Карри помог сравнять счет в серии с «Селтикс»
В финале НБА по-прежнему сохраняется интрига, что очень хорошо для заключительной стадии чемпионата. В четвертом матче серии, который смело можно назвать именем Стефена Карри, «Уорриорс» удалось переиграть «Селтикс».
14.06.2022 11:09
Баскетбол
автор: Анастасия Клюквина
Первый матч финала НБА в «Ти Ди Гарден» с 2010 года: как это было
Первый матч финала НБА в «Ти Ди Гарден» с 2010 года: как это было
По статистике команда, которая ведет в финале 2-1, выигрывает чемпионат с вероятностью 82%.
12.06.2022 21:00
Баскетбол
автор: Анастасия Клюквина
Александр Павлов: Если играешь «три на три» – в классический баскетбол уже не тянет вернуться
Александр Павлов: Если играешь «три на три» – в классический баскетбол уже не тянет вернуться
Разновидность баскетбола «3 на 3» широкими шагами набирает популярность в России. В чем прелесть этой разновидности баскетбола, и кто в нее играет, поигравший в Единой Лиге (ранее – Суперлиге) за «Енисей» и петербургский «Спартак» Александр Павлов рассказал в интервью «Советскому спорту».
10.06.2022 21:35
Баскетбол
автор: Максим Михалко
Игра рывков: как «Голден Стэйт» обыграли «Бостон»
Игра рывков: как «Голден Стэйт» обыграли «Бостон»
Второй матч финала НБА был совсем не похож на первую игру: на этот раз «выстрелить» решили хозяева площадки.
10.06.2022 21:05
Баскетбол
автор: Анастасия Клюквина
ПСБ открыл первый на Ставрополье и седьмой в России Центр уличного баскетбола
ПСБ открыл первый на Ставрополье и седьмой в России Центр уличного баскетбола
В Ставрополе открылся новый спортивный объект международного класса, построенный по инициативе ПСБ и Российской Федерации Баскетбола (РФБ) при поддержке руководства региона и города.
07.06.2022 21:35
Баскетбол
Начали за здравие: «Бостон» открыл счет в серии против «Уорриорс»
Начали за здравие: «Бостон» открыл счет в серии против «Уорриорс»
Ключевым отрезком на старте финальной серии НБА стала четвертая четверть.
06.06.2022 11:14
Баскетбол
автор: Анастасия Клюквина
«Буревестник»-1940, «Спартак» - 1975, а теперь «Зенит»! Клуб из Санкт-Петербурга – чемпион России
«Буревестник»-1940, «Спартак» - 1975, а теперь «Зенит»! Клуб из Санкт-Петербурга – чемпион России
«Зенит» сотворил сенсацию. Уступая в серии 1-3, питерцы выиграли три матча подряд, два из которых в гостях, и заслуженно свергли с трона бессменного чемпиона Единой лиги ВТБ, ЦСКА.
05.06.2022 17:08
Баскетбол
автор: Владислав Домрачев
Финал НБА-2022. Что нужно знать о заключительной стадии чемпионата
Финал НБА-2022. Что нужно знать о заключительной стадии чемпионата
3 июня, в 4:00 по московскому времени, состоялся первый матч финала НБА. «Голден Стэйт Уорриорс» приняли на домашней площадке «Бостон Селтикс». Эта серия обещает быть интересной. Возможно, что в ней будет семь матчей.
03.06.2022 18:32
Баскетбол
автор: Анастасия Клюквина
За что Зарема взъелась на Зелимхана?
Уход из «Спартака» в «Зенит» 25-летнего полузащитника Зелимхана Бакаева не дает покоя Зареме Салиховой, которая даже написала по этому поводу гневную колонку. Претензии к воспитаннику красно-белых, мягко говоря, выглядят странно.
Загитова, Большунов и Рылов стали амбассадорами «Лиги Ставок» на ПМЭФ-2022. Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
Самоделкиной — «детская» зарплата, Загорски с Гуррейро — никакой! О составе сборной России по фигурному катанию
Опубликован состав национальной команды по фигурному катанию на следующий сезон. Разбираемся, что к чему.
Пойдет по стопам Дзюбы? Что ждет Бакаева после перехода из «Спартака» в «Зенит»
Контракт с экс-полузащитником «Спартака» Зелимханом Бакаевым подписан по схеме «3 плюс 1», что говорит о серьезных планах питерцев на футболиста сборной России, которого они заполучили бесплатно.
«Попробуй наладь контакт с этими миллионерами…» Владимир Пономарев — о перспективах Федотова в ЦСКА
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился с «Плеймейкером» мнением о назначении Владимира Федотова главным тренером армейцев.
Федотов пошел на понижение! Как Владимир Федотов возглавил ЦСКА вместо «Сочи»
Владимир Федотов все-таки принял предложение армейцев, которые расстались с братьями Березуцкими.
Рост целевых отчислений на массовый спорт не означает увеличения расходов букмекеров! Что на самом деле поручил Путин
8 июня Президент России Владимир Путин поручил Правительству совместно с Госдумой до конца года законодательно увеличить целевые отчисления (ЦО) от азартных игр на развитие массового спорта. Многие СМИ не совсем корректно интерпретировали эту новость, в чем убедился и «Плеймейкер», обратившись за комментариями к президенту Первой СРО Николаю Оганезову.
Английский позор и немецкое возрождение! Катастрофу в Лиге наций за французами потерпела еще одна топ-сборная
В третьей группе Лиги А матчи принесли удивительные результаты: Германия забила пять мячей итальянцам, а Англия была разгромлена дома венграми (0:4).
«Всем понравилось!» Третьяк, Матыцин, Ротенберг, Касатонов и Красовский подвели итоги «Кубка Лиги Ставок» по хоккею 3х3
Президент ФХР Владислав Третьяк, министр спорта Олег Матыцин, главный тренер СКА Роман Ротенберг, гендиректор Ночной хоккейной лиги Алексей Касатонов и президент букмекерской компании «Лига Ставок» Юрий Красовский поделились впечатлениями от «Чемпионата ФХР – Кубка Лиги Ставок по хоккею 3х3», завершившегося в Москве победой команды Ярославля.
Ярославль — чемпион! Как определился победитель «Кубка Лиги Ставок» по хоккею 3х3
В финале «Чемпионата ФХР – Кубка Лиги Ставок по хоккею 3х3» команда Ярославля переиграла соперников из Магнитогорска (4:3).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика