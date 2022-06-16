Упущенная возможность: как «Бостон» проиграл «Голден Стэйт»

«Уорриорс» взяли инициативу в свои руки с самого начала: набор очков им давался значительно легче, чем «Бостону». Правда, трёхочковые редко достигали цели, но атаку из «краски» никто не отменял – этим и воспользовалась команда хозяев.

Что касается «Селтикс», то у них за четверть не было реализовано ни одного дальнего броска. Даже у звёздных игроков возникли проблемы на стартовом отрезке: Джейсон Тейтум не выполнил ни одного броска за половину четверти и только потом, после отдыха на скамейке, попал три подряд. «Бостон» разыгрался к концу четверти, но «Голден Стэйт» вели 11 очков.

Вторая четверть началась для «Бостона» удачно: за 2,5 минуты был организован рывок 8–0. Несмотря на это, «Селтикс» совершали много потерь, что напрямую влияет на результаты команды в этом плей-офф: если команда теряла мяч 16 и более раз, то она проиграла 5 матчей из шести; меньше 16 потерь – выиграла 13 матчей из 15.

Атака «Уорриорс» застопорилась ненадолго благодаря Эндрю Уиггинсу: в первой половине матча он уже превзошёл свои средние показатели за всю серию и обновил рекорд карьеры по очкам за половину в матче плей-офф – 16.

Третья четверть. Все ожидают рывок «Голден Стэйт». Гости выиграли этот отрезок со счётом 35:24. Именно в третьей четверти «Бостон» впервые повёл в счёте, а «Уорриорс» не забили 14 дальних бросков подряд. Но команду с чемпионским ДНК это не сбило с толку, она не отставала от соперников. Клэй Томпсон подключился и попал несколько важных бросков, с другой стороны – Маркус Смарт набирает 8 очков за четверть.

Кульминацией четверти (возможно, что и всего матча) становится точный бросок Джордана Пула с сиреной. «Уорриорс» ведут +1.

Рывок «Голден Стэйт» продолжился и далее. «Бостон» уже не смог их остановить: сначала Смарт получает два нарушения в двух владениях подряд, потом Тейтум не забивает два штрафных. Точку поставил Эндрю Уиггинс за 2:10 прекрасным данком.

Вот таким был, пожалуй, самый драматичный матч финальной серии этого года. Теперь «Уорриорс» находятся в шаге от чемпионства, а «Бостон» – в шаге от проигрыша. Но «Селтикс» нельзя списывать со счетов – они уже в этом плей-офф были трижды на грани вылета – и выиграли все три раза.

Бонус: рекорды «Голден Стэйт»

В пятом матче прервалась легендарная серия из 233 матчей, в которых Стефен Карри реализовывал как минимум один трёхочковый бросок. Эта серия, кстати, является самой длинной в истории НБА.

Дрэймонд Грин тоже сегодня отличился: несмотря на более полезные действия, чем в прошлых двух матчах, игрок снова был удалён после шестого персонального замечания. Таким образом, Грин стал первым игроком с 2000 года, который был удалён трижды в рамках одной финальной серии.