«Скоро свободно заговорю по-русски». Интервью с Джоэлем Боломбоем - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • 002-й тайм
  • ВХЛ
    ВХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    Динамо СПб
    ХК Тамбов
    0
    0
  • Лига чемпионов
    6-й тур
    2-й тайм
    Галатасарай
    Порту
    1
    3
  • Лига чемпионов
    6-й тур
    начало в 23:00
    Монако
    Боруссия Д
    0
    0
  • Лига чемпионов
    6-й тур
    начало в 23:00
    Барселона
    Тоттенхэм Хотспур
    0
    0
  • Лига чемпионов
    6-й тур
    начало в 23:00
    Интер М
    ПСВ Эйндховен
    0
    0
  • Лига чемпионов
    6-й тур
    начало в 23:00
    Ливерпуль
    Наполи
    0
    0
  • Лига чемпионов
    6-й тур
    начало в 23:00
    Црвена Звезда
    ПСЖ
    0
    0
  • Лига чемпионов
    6-й тур
    начало в 23:00
    Брюгге
    Атлетико М
    0
    0
    • Баскетбол11 декабря 2018 21:00Источник: «Советский спорт»Автор: Мысин Николай

    «Скоро свободно заговорю по-русски». Интервью с Джоэлем Боломбоем

    Форвард ЦСКА Джоэль Боломбой – о российском паспорте, дебюте в сборной страны, жизни в Москве и надеждах победить в Евролиге.

    Четыре с лишним часа в самолете от столицы Басконии до столицы России – у нас было достаточно времени, чтобы пообщаться с Джоэлем. Он все еще немного стесняется внимания прессы – признается, что в НБА к такому не привык. Но говорит охотно. И искренне.

    – Сколько у вас сейчас паспортов?
    – Ровно два. Американский и российский, – показывает синюю (штатовскую) и красную (нашу) книжечки форвард армейцев. – Я пользуюсь обоими. Какой когда доставать советуют в клубе. Скажем, при поездках в Европу, куда россиянам нужна виза, использую американский. При вылете или по прилету в Москву – конечно, российский.

    – А как же украинский?
    – Его я сдал. Третьего паспорта у меня нет.

    «НАДЕЮСЬ ВЕРНУТЬСЯ В ВИТОРИЮ»

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Joel Bolomboy (@bolomboy21)

    – Что не получилось в матче с «Басконией»? ЦСКА потерпел второе поражение в трех последних матчах Евролиги, – переходим на более серьезные темы.
    – Мы встречались с очень сильной командой. Которой, к тому же, активно помогали болельщики. У «Басконии» много высококлассных игроков, способных повлиять на результат в ключевые моменты. У нас же не все получалось. И на подборах, и в быстрых прорывах, при переходах из обороны в атаку. А главное – при бросках. Слишком много промахов допустили. Это то, о чем говорил тренер в раздевалке. Да мы и сами все понимали прекрасно. Обидно, что потерпели поражение – тем более, у нас был шанс победить. Но выводы сделаны, работу над ошибками проведем обязательно.

    – Вы первый раз были в Витории?
    – Да, первый. Но город, если честно, не видел. Понял только, что он – относительно небольшой даже по европейским меркам. При этом – тихий, красивый, спокойный. Арена – понравилась. Атмосфера была потрясающая! Видно, что здесь любят баскетбол, что люди с интересом ходят на матчи. Так что очень хочется сюда вернуться. Особенно – в мае, когда здесь пройдет «Финал четырех». Конечно, не просто вернуться. Но и победить!

    – Это ваш первый сезон в Европе. Успели привыкнуть к местному баскетболу после двух лет в НБА?
    – Особых проблем не возникло. Наоборот – европейский баскетбол очень похож на тот, в который играют в NCAA. Здесь меньше изоляций по сравнению с НБА, много работы в защите, очень важны командные взаимодействия. Мне нравится такая игра. Я четыре года провел в студенческой лиге и чувствовал себя там прекрасно. Так что адаптировался в Европе легко.

    – Уровень Евролиги оцените?
    – Очень высокий! Конечно, как в любом чемпионате, здесь есть фавориты и есть команды, от которых больших успехов не ждут. При этом, как и в НБА, в отдельный день любой соперник может обыграть любого. Так вышло и с нами, когда мы уступили «Будучности». Мне нравится такая конкуренция. Она не позволяет расслабиться. Всегда держит в тонусе. И заставляет больше пахать на тренировках.

    «НА СЛОВА ШВЕДА НЕ ОБИДЕЛСЯ»

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Thank you Russia! Tonight was incredible! #FIBA #WorldCup #FIBAbasketball #2019

    Публикация от Joel Bolomboy (@bolomboy21)

    – В начале декабря случилось важное событие – вы дебютировали в сборной России…
    – Это был очень важный момент! И для меня, и для моей семьи. Я счастлив и горд, что меня вызвали в национальную команду. Это именно то, ради чего я приехал – чтобы помогать ЦСКА и выступать за российскую сборную. Ведь моя мама – русская. Я сам наполовину – русский. И для меня все это – совсем не просто так.

    – Родители тот матч против Чехии видели?
    – Только в записи. Из-за разницы во времени между Москвой и США они в момент игры были на работе. Но, конечно, потом посмотрели. Мама звонила мне. Говорила, как мной гордится. Как она счастлива. Поверьте – в этот момент я сам пережил целую бурю эмоций и чувств.

    – Сергей Базаревич признался – он не ожидал, что вы так здорово дебютируете в команде России. Сами-то думали, что сразу наберете 15 очков, станете одной из ключевых фигур на площадке?
    – Еще бы ожидал! Слушайте, я же – хороший игрок. Разве нет? – улыбается Джоэль. – Я знаю, чего я стою, как много я работаю и на что я способен. Другое дело, что мне очень помогали партнеры и тренер. Со мной делились мячом, задействовали в командных схемах, показывали, что мне доверяют. Конечно, это важно. Без этого я вряд ли сумел бы выступить так результативно.

    – Лидер российской сборной – Алексей Швед – который матч с Чехией пропустил из-за травмы, незадолго до него сказал: «Не знаю, зачем взяли Боломбоя. Что это за усиление?». Было обидно?
    – Конечно, я об этом читал. Но не придал особого значения. У каждого есть право на собственное мнение. Не думаю, что Алексей плохо ко мне относится. Просто он не толком не знает, что я из себя представляю. Это нормально. Главное, что и тренер – Сергей Базаревич, и президент РФБ Андрей Кириленко не раз и не два сказали, что я нужен команде и они хотят видеть меня в сборной. Так было до моего дебюта. Так осталось теперь.

    – В раздевалке вас встретили нормально?
    – Особых церемоний не было. Обрядов посвящения, инициации… Если вы об этом, – смеется Джоэль. – Но встретили действительно хорошо. У ребят появилась возможность узнать меня поближе, они ей воспользовались, и мы все остались довольны. Думаю, я доказал, что меня взяли в сборную не просто так. Что я действительно чего-то стою. И могу быть полезен.

    – Сколько тренировок в сборной провели перед дебютом?
    – Не считая предматчевой разминки? Всего одну. Конечно, этого мало. Я не все схемы изучил, не всегда до конца понимал, куда бежать и что делать… Порой путался. Но партнеры всегда помогали. Подсказывали. За это им огромное спасибо.

    «ОПАСАЮСЬ ЕЗДИТЬ В МОСКВЕ ЗА РУЛЕМ»

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Joel Bolomboy (@bolomboy21)

    – На каком языке говорили в тайм-аутах?
    – На русском, конечно. Я, в принципе, так и хотел. Было бы не здорово, если бы в команде что-то подстраивали конкретно под меня – я бы ощущал себя не в своей тарелке. Тем более, по-русски я почти все понимаю. Если было совсем сложно, Базаревич пояснял на английском. Он хорошо его знает. Но такое случалось нечасто.

    – Как, кстати, ваш русский? Лучше, чем был сразу по приезду в Москву?
    – Конечно, лучше. Говорить пока сложно, но сам я почти все понимаю без проблем. Главное – чтобы со мной говорили не быстро. Пройдет еще немного времени, и все станет совсем хорошо. Буду общаться свободно. Я ведь и так все быстро вспоминаю. Плюс много занимаюсь с учителем.

    – Сколько языков вы знаете?
    – Три. Английский, конечно, основной – я ведь вырос в Америке. Но первыми были французский и русский. Правда, французский я сейчас знаю лучше.

    – Родители успели навестить вас в Москве?
    – Прилетали в ноябре на три недели. Они давно здесь не были. Конечно, им было приятно снова побывать в этом городе. Особенно маме. Мы часто гуляли, ходили на Красную площадь. И вообще, в Москве полно мест, где можно здорово провести время. Мне нравится здесь. И моей девушке тоже.

    – По городу передвигаетесь за рулем?
    – Нет, за руль не сажусь. Опасаюсь, – смеется Джоэль. – Все-таки, в России и правила немного другие. А главное – в Москве сложнее ездить на машине, чем в Америке. Тяжело с парковками, плотный трафик… Мне проще и надежнее, когда меня кто-то возит. Тем более, проблем с этим нет.

    #боломбой джоэль#бк цска#мужская сборная россии по баскетболу#единая лига втб#евролига
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта