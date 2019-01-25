Не все сразу? «Химки» проиграли первый матч с Куртинайтисом

Баскетбол 25 января 2019 23:15 Источник: «Советский спорт» Автор: Мысин Николай

Смена главного тренера не помогла химчанам отпраздновать успех в матче с «Баварией». На паркете «Арены Мытищи» желто-синие в очередном туре регулярки Евролиги потерпели поражение. При том, что в начале вели 18 очков (60:71).

РИМАС ВМЕСТО БАРЦОКАСА

– В этом сезоне что-то пошло не так. Отставки тренера просто так не происходят. Не бывает такого, чтобы наставника уволили за одну-две плохие игры. Это решение зреет долго. И мы подошли к тому, что всем было понятно – необходимо что-то делать. Если бы «Химки» не пошли на такой шаг, ситуация полностью вышла бы из-под контроля. Сейчас же у нас есть шанс вернуться на тот путь, который мы изначально планировали.

Так рассуждал гендиректор подмосковного клуба перед встречей с «Баварией». Павла Астахова можно понять. Решение и правда зрело давно. Неудачное начало сезона усугубилось травмой Шведа. А в отсутствие лидера «Химки» растерялись совсем. «Плана Б» у Барцокаса не было. Игра, построенная через главную звезду, разрушилась, иных вариантов в атаке грек не нашел. Поражения сменяли друг друга с редкими перерывами на отдельные удачные матчи (вроде поединков с «Пао» или «Гран Канарией»), но общая картина выходила печальная – команда оказалась вне зоны плей-офф Евролиги. При том, что попадание в четвертьфинал было одной из главных целей.

В конечном счете, руководство поняло: хуже точно не станет. А лучше – может быть.

До увольнения Барцокаса свои посты в командах Евролиги с начала регулярного чемпионата покинули уже шесть главных тренеров. «Химки» не стали пионерами в этом вопросе. Решение вернуть Куртинайтиса кого-то, может быть, и удивило. Но в целом казалось разумным. Римас – один из немногих опытных коучей, с победным прошлым, и свободный в настоящий момент. Плюс он отлично знает и клуб, и команду. Ему не нужно много времени на адаптацию. Куртинайтиса любят болельщики «желто-синих». И он (как бывший разыгрывающий), по идее, был способен решить основную задачу – улучшить нападение «химчан», потерявшее свое разнообразие и страдавшее от отсутствия свежих идей при Барцокасе.

А встреча с «Баварией» – не топ-клубом, но крепким середняком Евролиги – могла стать хорошим дебютом.

БОДРЫЙ СТАРТ, ГРУСТНЫЙ ФИНИШ

И с первых же минут «Химки» взрывают трибуны! Не зря вернулся Римас. Не зря! Активная ротация, хитрые комбинации, общая заряженность на успех – невооруженным взглядом видно, как преобразились желто-синие. Пока гости пытаются понять, что на них обрушилось (тайфун? цунами? снежная буря?) в виде шквала атак, хозяева уверенно отрываются в счете – 8:2, 17:5, 21:6, 28:10! Цифры на табло сменяются, как в калейдоскопе. На каждое успешное действие соперников желто-синие отвечают тремя-четырьмя. Залетает все – и трешки Томаса, и штрафные Дженкинса, и данки Джордана Мики. Неплохо для первого матча после того, как возглавил команду! Или, точнее, для 300-го – у Куртинайтиса случился такой вот отложенный юбилей в роли главного тренера «Химок». Потерянные лица игроков «Баварии» – лучшая иллюстрация, что их соперники – в огне! И кажется – это праздник продолжится. Ведь команда поймала кураж!

Увы, нет. Все меняется быстро. Уже к концу первой четверти гостям с трудом удается немного притормозить желто-синих. А в начале второй ситуация становится зеркальной. Теперь у «Химок» не залетает ничего. Вообще. А у «Баварии» худо-бедно то Нихад Дедович что-то положит, то Владимир Лючич забьет. А Деррик Уильямс так и вовсе зажигает на полную, напоминая трибунам, кто здесь второй пик драфта НБА (2011 года)! Если за стартовый отрезок хозяева набрали 28 очков, то за оставшиеся три им удается набрать… ровно столько же. Не считая последнего броска Гарлона Грина. На заключительной минуте. Когда исход уже был понятен.

Боролись «Химки»? Боролись! Оживил ли их Куртинайтис? Судя по старту матча – еще как! Решил ли Римас все проблемы? Увы, пока нет. Так стоило ли убирать Барцокаса? Есть мнение, что все равно стоило.

Литовец у руля команды стоит всего три дня. При нем состав сам по себе не стал сильнее. Ему приходится работать с теми, кого собрал Георгиос. И к ростеру «химчан» вопросы есть. А главное – в распоряжении Куртинайтиса все равно нет Шведа. Он уже близок к возвращению в строй. Но, все-таки, пока не вернулся.

Но то, что Римас полон идей, что он имеет представление, за счет чего разнообразить атаки подопечных – уже заметно. При том, что «Химки» в целом достойно смотрелись на своей половине… Можно надеяться на то, что новый тренер щелчком пальцем преобразит команду. Только подобное случается редко. На перемены нужно время. Пока у желто-синих оно есть.

«Химки» (Россия) – «Бавария» (Германия) – 60:71 (28:10, 12:25, 10:21, 10:15)

«Химки»: Томас (13 + 10 подборов), Зубков (8), Крокер (7), Дженкинс (6), Бост (4) – старт; Мики (13), Грин (6), Маркович (3), Вяльцев (0), Моня (0)

«Бавария»: Лучич (15), Джедович (10), Бартель (7 + 7 подборов), Радошевич (2), Йович (0) – старт; Уильямс (20), Ло (6), Копонен (6), Хоббс (4), Дангубич (1), Эмейз (0)