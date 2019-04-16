Баски-бол. ЦСКА начинает четвертьфинал Евролиги

C тех пор, как ЦСКА обыграл в Москве «Басконию» в последнем туре регулярного чемпионата, прошло две недели. Соперники посвятили их не только подготовке к новой очной встрече, но и матчам национальных чемпионатов. Армейцы за пять дней, с 7 по 11 апреля, выдали пулеметную очередь из трех побед (дома над «Зенитом» и «Астаной», а также в Нижнем Новгороде) и первыми завершили «регулярку» Единой лиги ВТБ, чтобы уже не отвлекаться на нее до майских праздников.

Пока ЦСКА возглавляет таблицу Единой лиги с показателями 22-4. Но на самом финише его может обойти УНИКС, у которого такое же число поражений и вдобавок преимущество по личным встречам. Казанцы в воскресенье не без труда взяли верх над «Зенитом» (74:72), и теперь у них остались три игры: на своей площадке с «Пармой», в Саратове с «Автодором» и в Польше с «Зелена Гурой». Причем УНИКСу уже не надо разрываться на два фронта, и если в конце апреля он обойдется без осечек, то ЦСКА не выиграет регулярную часть внутреннего первенства впервые с 2014 года.

«Баскония» в испанской лиге идет третьей (20-6). С большим отрывом от преследователей и почти вровень с традиционными лидерами – «Реалом» (21-5) и «Барселоной» (22-4, точь-в-точь как у ЦСКА). Между двумя визитами в Москву баски сначала победили в Мурсии, а в минувшую субботу обыграли в Витории «Андорру» - 84:82. Подопечные Велимира Перасовича показали настоящий коллективный баскетбол: восемь человек провели на площадке не меньше 18 минут, семь набрали не меньше девяти очков и пять – сделали минимум пять подборов. Немудрено, что хозяева с большим преимуществом выиграли борьбу за отскок. А бразильский плеймейкер-ветеран Марселиньо Уэртас, набравший по весне отменную форму, раздал партнерам десять голевых передач. С другой стороны, в составе «Басконии» по-прежнему отсутствуют два травмированных основных защитника - разыгрывающий Джэйсон Грэйнджер и снайпер Мэтт Дженнинг.

Стартовая диспозиция в предстоящем четвертьфинале ясна: стоит ЦСКА начать серию с двух домашних побед, и шансов на спасение у противника не будет. Плюс почти то же самое можно сказать о промежуточном счете 2-1 в нашу пользу после трех матчей. А это значит, что ключевое значение приобретает именно первая игра. В случае неудачи, армейцы потеряют право на повторный проигрыш и могут занервничать - тем более, что проблемы с комбинационным нападением у них в последнее время налицо. И наоборот: если в серии поведет ЦСКА, уже «Басконии», чтобы остаться на плаву, нужно будет побеждать «на заказ», причем не однажды.

Скажется ли на ходе четвертьфинала их статус будущих хозяев «Финала четырех»? Сомневаюсь. Сейчас не 90-е и времена грубых судейских «сплавов» в Евролиге прошли. По-домашнему ЦСКА судить, может, и не станут, но и до откровенной помощи гостям тоже, полагаю, не дойдет. Куда большее влияние на эту серию может оказать баскский зал, который по мощи «шумовых эффектов», пожалуй, не знает себе равных в Испании.

Но горячие трибуны Витории вступят в бой только на следующей неделе. И тем важнее для ЦСКА создать себе хороший гандикап сейчас, в «Мегаспорте».

6 ФАКТОВ О СЕРИИ ЦСКА – «БАСКОНИЯ»

1. С сезона-2008/09, когда четвертьфиналы Евролиги начали проводиться до трех побед, ЦСКА выиграл 10 таких серий из 10. Причем чаще всего армейцы встречались на этой стадии именно с «Басконией». Их нынешнее столкновение в 1/4 будет четвертым за последние годы: в 2017-м ЦСКА победил всухую, 3-0, а в 2010-м и 2013-м – со счетом 3-1.

2. Максимальным достижением «Басконии» в Евролиге является попадание в финал, до которого она доходила дважды, в 2001 и 2005 годах. Причем во втором случае это произошло в спорткомплексе «Олимпийский», где испанский клуб (он тогда назывался «Таугрес») нанес в 1/2 сенсационное поражение именно ЦСКА. Правда, с тех пор баски не побеждали в Москве ни разу.

3. За десять предыдущих сезонов «Баскония» лишь однажды дошла до «Финала четырех» Евролиги. ЦСКА же, наоборот, из 16 последних «Финалов четырех» пропустил только один, в 2011 году.

4. Матчи между этими соперниками постоянно проходят в упорной борьбе: ни в одной из восьми последних игр итоговая разница в счете не достигла отметки в 10 очков.

5. В состав «Басконии», заявленный на Евролигу-2018/19, входят баскетболисты из 13 (!) разных стран, от Грузии и Эстонии до Бразилии и Уругвая. А главный тренер команды Велимир Перасович представляет 14-ю страну - Хорватию.

6. Арена в Витории, где ЦСКА будет играть третий и, если потребуется, четвертый матчи четвертьфинальной серии, входит в число крупнейших баскетбольных залов Европы. Она вмещает 15 700 зрителей. Поскольку в городе живет всего 240 тысяч человек, то при аншлаге на трибунах присутствует каждый пятнадцатый, включая стариков и грудных детей. Напомним, что в этом году Витория принимает и «Финал четырех» Евролиги.

ВСЕ МАТЧИ ЦСКА С «БАСКОНИЕЙ» В ЕВРОЛИГЕ ПОД РУКОВОДСТВОМ ДИМИТРИСА ИТУДИСА

8.01.2015. Топ-16. ЦСКА – Баскония – 99:90

5.03.2015. Топ-16. Баскония – ЦСКА – 74:81

21.01.2016. Топ-16. Баскония – ЦСКА – 81:71

17.03.2016. Топ-16. ЦСКА – Баскония – 90:78

25.11.2016. Регулярный чемпионат. ЦСКА – Баскония – 112:84

17.03.2017. Регулярный чемпионат. Баскония – ЦСКА – 79:78

18.04.2017. 1/4 финала. Матч №1. ЦСКА – Баскония – 98:90

20.04.2017. 1/4 финала. Матч №2. ЦСКА – Баскония – 84:82

25.04.2017. 1/4 финала. Матч №3. Баскония – ЦСКА – 88:90

29.12.2017. Регулярный чемпионат. Баскония – ЦСКА – 81:90

22.02.2018. Регулярный чемпионат. ЦСКА – Баскония – 93:86

7.12.2018. Регулярный чемпионат. Баскония – ЦСКА – 76:73

4.04.2019. Регулярный чемпионат. ЦСКА – Баскония – 82:78

Всего в Москве: 7 побед ЦСКА - 0 поражений, средняя разность очков - 94,0-84,0.

Всего в Витории: 3-3, 80,5-79,8.

Сумма: 10-3, 87,8-82,1.

РАСПИСАНИЕ ПЛЕЙ-ОФФ-2019

Евролига

1/4 финала

Фенербахче – Жальгирис

16 и 18 апреля в Стамбуле, 23 и 25 апреля в Каунасе, 30 апреля в Стамбуле.

ЦСКА – Баскония

16 и 18 апреля в Москве, 24 и 26 апреля в Витории, 1 мая в Москве.

Реал – Панатинаикос

17 и 19 апреля в Мадриде, 23 и 25 апреля в Афинах, 30 апреля в Мадриде.

Эфес – Барселона

17 и 19 апреля в Стамбуле, 24 и 26 апреля в Барселоне, 1 мая в Стамбуле.

«Финал четырех». Витория (Испания)

17 мая

1/2 финала

ЦСКА/Баскония – Реал/Панатинаикос

Фенербахче/Жальгирис – Эфес/Барселона

19 мая

Матч за 3-е место и финал