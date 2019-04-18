«Реал» со скрипом, но приближается. А ЦСКА закрывает сезон в «Мегаспорте» - Советский спорт
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18 апреля 2019 13:25БаскетболТигай Лев

«Реал» со скрипом, но приближается. А ЦСКА закрывает сезон в «Мегаспорте»

Сегодня в Москве пройдет второй четвертьфинальный матч Евролиги между ЦСКА и «Басконией». В первом испанский клуб был позавчера разгромлен с разницей «+26».

После столь уверенного начала задачу ЦСКА в этой серии можно сформулировать так: не проигрывать дважды подряд – и дело в шляпе. А в случае повторного успеха армейцев на своей площадке, «Баскония» уже наверняка не вернется в российскую столицу на матч №5. Все должно закончиться у них, в Витории, где с 17 по 19 мая пройдет и «Финал четырех».

Кроме того, зал «Мегаспорт» попрощается тогда с баскетболом до осени. Зарубежные клубы в гости к ЦСКА-2018/19, возможно, еще приедут – одним из его потенциальных соперников по четвертьфиналу Единой лиги ВТБ является эстонский «Калев». Однако матчи внутреннего чемпионата армейцы проводят не здесь, а в небольшом УСК на Ленинградском проспекте.

РОДРИГЕС СУПЕРМАТЧ ВЫДАЛ. ТЕПЕРЬ ОЧЕРЕДЬ ДЕ КОЛО

Хотя обещать вам второй разгром басков за три дня я поостерегусь. Гостям терять уже нечего, а Серхио Родригес две таких феерии, как во вторник, подряд обычно не выдает. И если матч №2 бородатому испанцу не удастся, в этом не будет ничего удивительного. Да и в первой встрече Родригес больше забивал сам, нежели разыгрывал. Несколько классных вертикальных передач под щит он, правда, отдал, зато его поперечные скидки на дугу выглядели сомнительно. Их адресаты чувствовали себя не снайперами, а вратарями, не имеющими понятия, куда сейчас прилетит мяч: на метр влево, на метр вправо или под ноги. И изготовка к быстрому броску в любом случае шла насмарку.

Впрочем, мы же отмечали перед серией: главное, чтобы Родригес и Нандо Де Коло не выдавали плохие матчи одновременно. Так что сегодня, по идее, очередь француза вести команду за собой. В матче №1 Де Коло на совесть отработал в защите, но на другой половине площадки атаковал мало и терял мячи. Самое время исправляться.

ТЭЙЛОР ЗАКРЫЛ КАЛАТЕСА, НО В КОНЦЕ ТОТ ВОСКРЕС

Тем временем прошли первые матчи в остальных четвертьфиналах. Самой упорной получилась игра серии «Реал» - «Панатинаикос», победитель которой выходит на ЦСКА в 1/2. Действующий чемпион Евролиги поручил опеку ее лучшего распасовщика Ника Калатеса американцу с шведским паспортом Джеффри Тэйлору, и тот весьма преуспел. Не только закрыл на первых минутах лидера «Пао» (4 голевых передачи при норме в 9, причем первая состоялась лишь в конце второй четверти), но и принялся сам забивать всеми способами – хоть сверху, хоть из-за трехочковой дуги.

В третьей четверти преимущество «Реала» достигало отметки «+14», и казалось, что дело идет к разгрому. Однако под конец оборона хозяев стала слишком уж откровенно игнорировать Калатеса, оставляя того в полном одиночестве, и лысый грек ее за это наказал. И бросок у него прорезался, и фирменные передачи тоже пошли. За четырехминутный отрезок, выигранный «Пао» со счетом 13:0, Калатес набрал 7 очков, и вот за 4.36 до конца впереди уже гости – 69:64. В начале 37-й минуты у них даже было «+6»!

ПОЧЕМУ ПИТИНО НЕ ВЗЯЛ ПОСЛЕДНИЙ ТАЙМ-АУТ?!

К сожалению, больше «Пао» не забил ничего и концовку провел просто безобразно. А его распиаренный американский тренер Рик Питино даже не удосужился взять тайм-аут перед последней атакой - за 14 секунд до конца при счете «-3». Хотя один минутный перерыв у него оставался! Не знаю, в чем смысл этой глупейшей экономии, и что Питино теперь будет делать с этой минутой. На месте «Реала» я бы добавил ему ее бесплатно на мобильный телефон. Пусть позвонит кому-нибудь за океан и поплачется.

Так или иначе, испанцы стали на шаг ближе к полуфинальной встрече с ЦСКА – и не где-нибудь, а в Испании. Вторая игра их четвертьфинала состоится в пятницу и что-то я сомневаюсь, что «Реал» второй раз подряд даст «Пао» столь же заманчивый шанс.

Еще два матча №1 прошли в Стамбуле. «Фенербахче» разобрал на молекулы нападение «Жальгириса», позволив литовской команде набрать всего 43 очка - меньше в плей-офф Евролиги ХХI века забивали только однажды. «Эфес» провозился с «Барселоной» почти три четверти, но в итоге тоже обошелся без нервотрепки на последних минутах.

В обоих стамбульских матчах хороши были молодые защитники сборной Сербии – Василе Мицич из «Эфеса» и Марко Гудурич из «Фенера» (24 и 25 лет соответственно). Еще у «Эфеса» отменно сыграли центровые - долговязый (221 см) немец Тибор Пляйс и плечистый американец Брайант Данстон. Последнему, возможно, сломали нос - это Крис Синглтон заехал сопернику в лицо локтем. Однако Данстон вскоре вернулся на паркет с пластырем на переносице и отработал игру до конца.

Евролига. Плей-офф. 1/4 финала. Матчи №1

ЦСКА (Россия) – Баскония (Испания) – 94:68 (23:24, 21:16, 29:12, 21:16)
ЦСКА: Родригес (19, трехочковые 5/6), Хиггинс (12), Де Коло (11), Клайберн (10), Курбанов (10).
Баскония: Шилдс (17), Пуарье (12), Хильярд (12).

Оставшиеся матчи: 18 апреля в Москве, 24 и 26 апреля в Витории, 1 мая в Москве.

Реал (Испания) – Панатинаикос (Греция) – 75:72 (21:17, 22:18, 15:17, 17:20)
Реал: Дж.Тэйлор (13), Козер (12), Кампаццо (8+6 передач+3 перехвата).
Панатинаикос: Калатес (17), Д.Томас (12), Вуюкас (10).

Эфес (Турция) – Барселона (Испания) – 75:68 (26:15, 14:21, 18:13, 17:19)
Эфес: Мицич (21+7 передач, трехочковые 4/5), Морман (12), Ларкин (12), Данстон (11+3 блок-шота).
Барселона: Томич (14), Пангос (12), Эртель (12), Ханга (7+11 подборов).

Фенербахче (Турция) – Жальгирис (Литва) – 76:43 (15:13, 23:8, 21:14, 17:8)
Фенербахче: Калинич (16), Гудурич (13), Э.Грин (12).
Жальгирис: Григонис (10).

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